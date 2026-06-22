Мария Захарова: войну с советскими мемориалами нельзя ничем оправдать

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в День памяти и скорби 22 июня рассказала в интервью РИА Новости о том, зачем европейские страны спустя 85 лет после начала Великой Отечественной войны пытаются переписать историю, почему Германия отказывается выплачивать пособия блокадникам Ленинграда, и оценила вероятные последствия взятого руководством Армении курса на сближение с Евросоюзом.

– Двадцать второго июня 1945 года нацистская Германия напала на Советский Союз, но сейчас мы видим во многих странах попытку переписать итоги второй мировой войны. Как в Москве относятся к этой позорной практике? Что делается российской стороной для донесения исторической правды?

– Двадцать второго июня исполняется 85 лет со дня одной из самых трагических дат в истории нашей страны и всего человечества – начала Великой Отечественной войны. Война, которая длилась 1418 дней и ночей, унесла 27 миллионов жизней советских граждан, оставила свой след в каждой советской семье.

С сожалением приходится констатировать, что в последние годы все острее проявляется проблема "исторической агрессии", циничных попыток переписывания истории. Мы видим, как в отдельных странах набирает обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом. Одновременно проводятся марши и факельные шествия бывших эсэсовцев и их современных почитателей, отчетливо напоминающие аналогичные сборища в гитлеровской Германии. Эти действия нельзя оправдать, какие бы геополитические соображения за ними ни стояли.

Попытки ряда стран поставить знак равенства между нацистской Германией и Советским Союзом являются исторически ущербными, несостоятельными и морально неприемлемыми. Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме нацизма, заплатив за победу многими миллионами жизней своих граждан и разрушенными городами. Именно Красная Армия освободила Европу . В отличие от гитлеровской Германии, развязавшей войну с целью уничтожения целых народов, Советский Союз защищал свою землю и будущее человечества от "коричневой чумы".

В корне неприемлемы, так как антиисторичны утверждения о некой так называемой "тождественности" нацизма и коммунизма, попытки переписать историю, возложить равную ответственность за начало войны на Германию и СССР , замолчать решающий вклад Советского Союза в уничтожение гитлеровской военной машины, принизить подвиг воинов-освободителей Красной Армии. Подобные суждения противоречат вердикту Нюрнбергского трибунала, подрывают основы послевоенного мироустройства, закрепленного в Уставе ООН

Польши, Вкладом МИД России в борьбу с фальсификацией истории Второй мировой войны, противодействие возрождению нацизма, привлечение внимания к ситуации с советскими военно-мемориальными объектами является также подготовка тематических докладов о действиях отдельных государств (в первую очередь стран Прибалтики Украины ), которые, используя проводимую Россией специальную военную операцию, резко увеличили масштабы многолетней практики по уничтожению на своей территории советского и российского мемориального наследия.

В мае 2025 года распространен доклад министерства "О ситуации в ряде стран Европы вокруг осквернения и разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны". В преддверии 9 мая 2025 года выпущен доклад министерства по теме "80 лет после Великой Победы: тень нацизма вновь накрыла Европу", в котором дается оценка ситуации с возрождением нацизма. В августе 2025 года подготовлен очередной ежегодный доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространением неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", приуроченный ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В октябре 2025 года опубликован доклад МИД России "О действиях (бездействии) властей Италии , ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники". Документ посвящен бывшим членам "Оси" – Италии, ФРГ и Японии, с акцентом на идеологическую близость современных руководителей и политических элит указанных государств с фашистским милитаристским режимом 30-40-х годов ХХ века, а также распространение в настоящее время в указанных государствах идей реваншизма. Нашим ответом упомянутым попыткам фальсификации истории и искажения правды о Второй мировой войне и ее итогов является распространение объективной информации в целях сохранения памяти о подвигах победителей и преступлениях нацистов, фашистов и милитаристов.

– Как в Москве оценивают так и не изменившийся сегрегационный подход Берлина к выплатам пособий блокадникам Ленинграда? Что намерена сделать российская сторона для изменения ситуации?

– ФРГ по-прежнему применяет двойные стандарты в вопросе о выплатах индивидуальных компенсаций тем, кто пережил блокаду Ленинграда, жертвами которой стали сотни тысяч ленинградцев разных национальностей. Под надуманными предлогами осуществляет выплаты лишь блокадникам-евреям, признавая их жертвами Холокоста. При этом отказывается распространить компенсации на остальных выживших в блокаде защитников и жителей города.

Такая дискриминация по национальному признаку шокирует на фоне выплачиваемых Германией уже многие десятилетия социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха, проходившим службу в подразделениях СС и других признанных преступными военизированных структур, а также иностранным коллаборационистам гитлеровского режима, в том числе непосредственно причастным к блокаде Ленинграда.

Наряду с этим власти ФРГ отказываются признавать блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны в качестве геноцида советского народа. Напомню, что в октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду геноцидом и преступлением против человечности. Собранные прокуратурой города материалы подтверждают, что численность жертв блокады составила не менее одного миллиона 93 тысяч человек.

Вместо того, чтобы назвать вещи своими именами, Берлин предпочитает использовать обтекаемые формулировки о "злодеяниях" нацистов и "страданиях" их жертв. Однако "замотать" вопрос германским властям таким образом не удастся. Продолжим на всех уровнях, включая Совет Безопасности ООН, добиваться официального признания властями ФРГ и международным сообществом преступлений нацистов в отношении мирного населения СССР в качестве геноцида, а также выплаты индивидуальных компенсаций всем блокадникам. Это вопрос исторической справедливости по отношению к советским жертвам нацизма, а значит, для нас это – дело принципа.

– Президент России Владимир Путин назначил выборы в Госдуму РФ на 20 сентября этого года. Как будет организовано голосование в российских представительствах за рубежом?

– МИД России традиционно уделяет большое внимание организации выборов среди граждан Российской Федерации, проживающих или находящихся за рубежом.

В рамках исполнения указа президента Российской Федерации от 16 июня 2026 года №428 "О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва" в министерстве развернута масштабная работа по подготовке к предстоящим выборам. Во всех странах, с которыми у России есть дипотношения и работают посольства, будут образованы избирательные участки и сформированы соответствующие избирательные комиссии, всего порядка 350, но точная цифра будет известна ближе к началу сентября. В ряде государств, где имеются объекты экономоператоров с существенным российским контингентом (площадки строительства АЭС, нефтедобыча и другие), планируем развернуть на них отдельные участковые комиссии под эгидой наших посольств и консульских учреждений. Для максимального охвата избирателей, особенно в странах с большим количеством проживающих соотечественников и на популярных туристических направлениях, прорабатываются возможности выездного и досрочного голосования, где это допускается местным законодательством. Некоторые посольства рассматривают вариант проведения голосования в течение двух или трех дней. В целях информирования граждан о датах, местах и времени голосования будут задействованы как возможности российских загранучерждений и представительств Россотрудничества , так и информационные площадки объединений наших соотечественников.

Чехии, К сожалению, подготовка к предстоящим выборам за рубежом сталкивается с существенными препятствиями. В недружественных странах по требованию их властей закрыты три десятка российских загранучреждений, во многих посольствах численность сотрудников сократилась до минимума ввиду массовых высылок наших дипломатов. Особенно непростая ситуация складывается в странах Прибалтики, в Молдавии Нидерландах , Польше, Черногории Швеции и ряде других государств. Это серьезно снижает наши возможности обеспечить гражданам реализацию их активного избирательного права за границей.

Вызывает опасения обстановка вокруг наших посольств и консульств. Взятый Западом после начала специальной военной операции курс на оголтелую русофобию и появление в странах Европы и Северной Америки миллионов украинских мигрантов осложнили ситуацию в сфере безопасности. Регулярно фиксируем провокационные акции сторонников киевского режима вблизи наших загранучреждений. В ряде государств заметно ухудшились отношения с местными правоохранительными органами, которые, зачастую, вместо выполнения своих обязанностей по охране диппредставительств потворствуют агрессивным проукраинским "активистам". Но, несмотря на эти непростые реалии, сотрудники загранучреждений приложат все усилия, чтобы обеспечить условия для волеизъявления сограждан. У нас достаточно опыта, чтобы справиться с этой задачей в полном соответствии с нормами российского законодательства.

– Как вы считаете, что необходимо для нормализации отношений между Россией и Арменией?

– Для выстраивания здоровых межгосударственных отношений нужен конструктивный, а самое главное – честный подход. Слышим заявления армянских официальных лиц о важности Москвы как партнера, о намерении Еревана сохранять и развивать отношения с Россией. Но, к сожалению, мы не видим, чтобы слова соотносились с делами и шагами армянского руководства, которое однозначно заявило о своем стремлении в ЕС

Серьезные инициативы с нашим участием затягиваются или замораживаются. При этом нам как мантру твердили: "вернемся к их рассмотрению после выборов". Однако никто в Ереване не собирается "сбавлять обороты" в плане внедрения евростандартов. Подписываются различные меморандумы и "рамочные планы" с западными столицами. В том числе – о сотрудничестве в тех сферах, где традиционным и надежным партнером всегда была Москва. Еще до дня голосования состоялся целый "парад" из заключенных со странами Запада деклараций о стратегическом партнерстве. Даже с теми государствами, которые грезят о поражении России, вводят все новые пакеты санкций против нашей страны.

Не спадает и антироссийская риторика в армянских СМИ. Наша страна представляется чуть ли не как злейший враг армянской государственности. Своего пика она, разумеется, достигла в период избирательной кампании. Исходя из всего этого, складывается устойчивое ощущение, что отношения с Москвой воспринимаются в Ереване как некий "тактический" инструмент – для финансового обеспечения переориентации на европейский путь.

Между тем, прошедшие выборы наглядно показали, что в армянском обществе нет однозначной поддержки такого неосмотрительного сближения с Западом, за которое – примеров множество – приходится платить собственными интересами и идентичностью. Наоборот, у граждан республики проявился устойчивый запрос на развитие отношений с Россией и продолжение выгодного для Армении членства в евразийских структурах. Но ответом на это мнение стало системное наращивание притеснений в адрес политических сил, которые и выступают за такую внешнеполитическую линию. Которые не стесняются и не боятся называть Россию стратегическим союзником. Их обещают "стереть" с политической карты. Они, мол, "агенты Кремля" и были "присланы", чтобы не допустить укрепления независимости республики.

Вдобавок некоторые комментаторы в Армении пытаются внушить людям мысль, что Москва якобы наказывает республику за "неповиновение". Это чистой воды пропагандистские манипуляции. Мы неоднократно говорили, что курс армянского руководства не может не привести к изменениям в наших отношениях. Нынешний Евросоюз уже нельзя воспринимать исключительно как экономический проект. Ускоренная милитаризация и фактическое сращивание с НАТО превратили его из геоэкономического конкурента в геополитического врага. Кроме того, у нас с армянскими партнерами были договоренности, что нужно предупреждать об издержках смены евразийского интеграционного проекта на европейский. Но руководство Армении предпочитает этого не делать, выпячивая вместо этого пустые обещания "щедрых" есовцев. Поэтому, если простой армянский гражданин начинает чувствовать на себе цену бессмысленной погони за "европейской мечтой", винить в этом надо уж точно не Россию. Москва всегда была и остается заинтересованной в сильной и подлинно суверенной Армении. Наше отношение к республике и её гражданам не изменилось. Как и прежде, считаем ее естественным партнёром на Южном Кавказе, а армянский народ – братским. Хотим для него исключительно мира и процветания.

– Когда ОДКБ приступит к рассмотрению вероятного исключения Армении из организации? Связывался ли Ереван по дипломатическим каналам с Москвой, чтобы обозначить свою позицию и дальнейший путь?

– Как вы знаете, Армения более двух лет воздерживается от участия в мероприятиях в формате ОДКБ, при этом оставаясь ее полноправным членом, сохраняющим за собой все соответствующие права и обязательства. С начала 2024 года Ереван не перечисляет своего взноса в бюджет ОДКБ в соответствии со шкалой, установленной решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 28 апреля 2003 года "О долевых взносах в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности". В нормативных документах ОДКБ какие-либо формы "воздержания от финансирования" не предусмотрены.

На прошедшем заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Казани 10 июня главами внешнеполитических ведомств, среди прочего, обсуждался и вопрос невыплаты Арменией членских взносов в бюджет ОДКБ. Не хотела бы вдаваться в детали дискуссий на данном этапе. Отмечу лишь, что в соответствии со статьей 25 Устава Организации в случае невыполнения государством своих обязательств в его отношении могут быть применены меры, в частности при задолженности перед бюджетом в течение двух лет – приостановление права выдвижения граждан этого государства на квотные должности, а также лишение права голоса в рабочих органах до полного погашения задолженности. По-прежнему убеждены, что возобновление полноценной работы в ОДКБ отвечало бы прежде всего интересам самой Армении. Организация остается эффективным и, по сути, безальтернативным механизмом поддержания региональной стабильности.

– За какое время Армения должна определиться между членством в ЕАЭС и ЕС?

Казахстан и – Россия, как и другие три страны ЕАЭС – Белоруссия Киргизия – хочет, чтобы определенность в данном вопросе наступила как можно скорее. Неслучайно в совместном заявлении лидеров четырех стран Союза от 29 мая подчёркивается необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки соответствующего общенационального референдума, который является единственным предусмотренным армянской конституцией механизмом принятия решений относительно членства этой страны в надгосударственных международных организациях. Уже больше года назад Национальное собрание Армении приняло пресловутый закон "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз", но прямое волеизъявление народа в форме референдума так никто и не инициировал. Добавлю также, что указанное заявление предполагает подготовку правительствами России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии совместного доклада с анализом сложившейся ситуации к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в декабре этого года. И такая работа, безусловно, будет проведена. Еще раз подчеркну, что чисто потребительский подход – идти за наш счет в ЕС – для нас неприемлем. Как следует из заявления лидеров, наши партнеры по евразийской интеграции такого же мнения.

– До сих пор не назначен посол США в России. Обращалась ли американская сторона за агреманом? Как вы считаете, отсутствие посла сказывается на двусторонних отношениях?