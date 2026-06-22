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МИД: посольства могут провести выборы в Госдуму в течение двух-трех дней - РИА Новости, 22.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
12:05 22.06.2026
МИД: посольства могут провести выборы в Госдуму в течение двух-трех дней

Захарова: посольства РФ могут провести выборы в Госдуму в течение 2-3 дней

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Некоторые российские посольства рассматривают вариант проведения голосования в Госдуму в течение двух или трех дней.
  • Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Некоторые российские посольства рассматривают вариант проведения голосования в Госдуму в течение двух или трех дней, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Некоторые посольства рассматривают вариант проведения голосования в течение двух или трех дней", - указала она.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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По словам Захаровой, "в целях информирования граждан о датах, местах и времени голосования будут задействованы как возможности российских загранучреждений (РЗУ) и представительств Россотрудничества, так и информационные площадки объединений наших соотечественников".
Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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Вчера, 11:31
 
Выборы в Государственную думуРоссияМария ЗахароваФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Госдума РФ
 
 
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