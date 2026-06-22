Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

МИД: посольства могут провести выборы в Госдуму в течение двух-трех дней

Краткий пересказ от РИА ИИ Некоторые российские посольства рассматривают вариант проведения голосования в Госдуму в течение двух или трех дней.

Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Некоторые российские посольства рассматривают вариант проведения голосования в Госдуму в течение двух или трех дней, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Некоторые посольства рассматривают вариант проведения голосования в течение двух или трех дней", - указала она.

По словам Захаровой , "в целях информирования граждан о датах, местах и времени голосования будут задействованы как возможности российских загранучреждений (РЗУ) и представительств Россотрудничества , так и информационные площадки объединений наших соотечественников".