МИД начал подготовку к выборам в Госдуму, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД России приступил к подготовке к выборам в Госдуму.
- Министерство уделяет большое внимание организации выборов среди граждан России, проживающих или находящихся за рубежом.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российское внешнеполитическое ведомство приступило к подготовке к выборам в Госдуму, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"МИД России традиционно уделяет большое внимание организации выборов среди граждан Российской Федерации, проживающих или находящихся за рубежом", - сказала она.
По словам Захаровой, "в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 16 июня 2026 г. № 428 "О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва" в министерстве развернута масштабная работа по подготовке к предстоящим выборам".
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября
17 июня, 16:24