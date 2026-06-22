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МИД начал подготовку к выборам в Госдуму, заявила Захарова - РИА Новости, 22.06.2026
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11:31 22.06.2026 (обновлено: 12:09 22.06.2026)
МИД начал подготовку к выборам в Госдуму, заявила Захарова

Захарова: МИД начал подготовку к выборам в Госдуму в сентябре

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России приступил к подготовке к выборам в Госдуму.
  • Министерство уделяет большое внимание организации выборов среди граждан России, проживающих или находящихся за рубежом.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российское внешнеполитическое ведомство приступило к подготовке к выборам в Госдуму, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"МИД России традиционно уделяет большое внимание организации выборов среди граждан Российской Федерации, проживающих или находящихся за рубежом", - сказала она.
По словам Захаровой, "в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 16 июня 2026 г. № 428 "О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва" в министерстве развернута масштабная работа по подготовке к предстоящим выборам".
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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РоссияГосдума РФМария ЗахароваВладимир Путин
 
 
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