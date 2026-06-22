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США не обращались за агреманом для нового посла в России, заявила Захарова - РИА Новости, 22.06.2026
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08:06 22.06.2026 (обновлено: 08:25 22.06.2026)
США не обращались за агреманом для нового посла в России, заявила Захарова

Захарова: США не обращались за агреманом для нового посла в России

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская сторона пока не обращалась за агреманом для нового посла в России.
  • Агреман — это предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Американская сторона пока не обращалась за агреманом для нового посла, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"До настоящего момента американская сторона за агреманом в МИД России не обращалась", - сказала она, отвечая на вопрос о кандидатуре нового посла в России.
Агреман - предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы дипломатического представительства (посла) другого государства.
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