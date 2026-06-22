США не обращались за агреманом для нового посла в России, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская сторона пока не обращалась за агреманом для нового посла в России.
- Агреман — это предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Американская сторона пока не обращалась за агреманом для нового посла, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"До настоящего момента американская сторона за агреманом в МИД России не обращалась", - сказала она, отвечая на вопрос о кандидатуре нового посла в России.
Агреман - предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы дипломатического представительства (посла) другого государства.