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Антироссийская риторика не спадает в армянских СМИ, заявила Захарова - РИА Новости, 22.06.2026
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16:12 22.06.2026
Антироссийская риторика не спадает в армянских СМИ, заявила Захарова

Захарова: антироссийская риторика не спадает в армянских СМИ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антироссийская риторика не спадает в армянских СМИ, заявила Захарова.
  • По ее слова, антироссийская риторика в армянских СМИ достигла пика в период избирательной кампании.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Антироссийская риторика не спадает в армянских СМИ, наша страна представляется чуть ли не как злейший враг государственности республики, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не спадает и антироссийская риторика в армянских СМИ. Наша страна представляется чуть ли не как злейший враг армянской государственности. Своего пика она, разумеется, достигла в период избирательной кампании", - сказала Захарова.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 17.00 мск.
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В миреРоссияМария Захарова
 
 
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