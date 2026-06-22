Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антироссийская риторика не спадает в армянских СМИ, заявила Захарова.
- По ее слова, антироссийская риторика в армянских СМИ достигла пика в период избирательной кампании.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Антироссийская риторика не спадает в армянских СМИ, наша страна представляется чуть ли не как злейший враг государственности республики, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не спадает и антироссийская риторика в армянских СМИ. Наша страна представляется чуть ли не как злейший враг армянской государственности. Своего пика она, разумеется, достигла в период избирательной кампании", - сказала Захарова.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 17.00 мск.