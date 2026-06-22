Захарова пошутила о возможном трудоустройстве Стармера в RT после отставки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова и Маргарита Симоньян в шутку обсудили шансы Кира Стармера трудоустроиться на RT после его отставки с поста премьера Великобритании.
- Мария Захарова усомнилась в способностях Стармера как обозревателя, а Маргарита Симоньян пошутила о возможности трудоустройства его на должность газонокосильщика.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в шутку обсудили шансы ушедшего в отставку с поста премьера Великобритании Кира Стармера трудоустроиться на канал обозревателем.
Он объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии в понедельник.
"Стармер подает в отставку. Думаю, ему не стоит рассчитывать на работу в RT. Марго, или найдете полставки? Хотя какой из него обозреватель", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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