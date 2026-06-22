Захарова пошутила о возможном трудоустройстве Стармера в RT после отставки

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в шутку обсудили шансы ушедшего в отставку с поста премьера Великобритании Кира Стармера трудоустроиться на канал обозревателем.