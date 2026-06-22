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Запорожская АЭС находится в безопасном состоянии, заявил Лихачев - РИА Новости, 22.06.2026
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16:15 22.06.2026 (обновлено: 16:20 22.06.2026)
Запорожская АЭС находится в безопасном состоянии, заявил Лихачев

Лихачев: ЗАЭС находится в безопасном состоянии благодаря усилиям персонала

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС находится в безопасном состоянии, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
  • ВСУ разбили несколько автобусов, и пересменки персонала на станции проводятся на легковом автотранспорте в сложных условиях.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС благодаря усилиям персонала находится в безопасном состоянии, заявил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Коллектив (станции - ред.) проявляет просто искреннее мужество, проявляет волю, изобретательность при решении проблем", - сказал Лихачев.
Он рассказал, что ВСУ разбили несколько автобусов, фактически вели охоту за общественным транспортом. В таких условиях пересменки персонала на станции, по словам Лихачева, превратились в "военную операцию", которая проводилась на легковом автотранспорте.
"Люди все равно делают все, чтобы состояние Запорожской АЭС было безопасным. Так оно и есть на сегодняшний день", - добавил глава госкорпорации.
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