Запорожская АЭС находится в безопасном состоянии, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская АЭС находится в безопасном состоянии, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
- ВСУ разбили несколько автобусов, и пересменки персонала на станции проводятся на легковом автотранспорте в сложных условиях.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС благодаря усилиям персонала находится в безопасном состоянии, заявил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Коллектив (станции - ред.) проявляет просто искреннее мужество, проявляет волю, изобретательность при решении проблем", - сказал Лихачев.
Он рассказал, что ВСУ разбили несколько автобусов, фактически вели охоту за общественным транспортом. В таких условиях пересменки персонала на станции, по словам Лихачева, превратились в "военную операцию", которая проводилась на легковом автотранспорте.
"Люди все равно делают все, чтобы состояние Запорожской АЭС было безопасным. Так оно и есть на сегодняшний день", - добавил глава госкорпорации.