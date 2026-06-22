Отставка Стармера ударит по позициям Лондона в НАТО, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии.
- Турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз считает, что отставка Стармера свидетельствует о глубоком кризисе британской политической системы.
- По мнению эксперта, политическая нестабильность в Лондоне может ослабить влияние Великобритании внутри НАТО и затруднить формирование единой позиции по ряду вопросов.
АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку свидетельствует о глубоком кризисе британской политической системы и может сказаться на позициях Лондона внутри НАТО, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политический обозреватель, глава турецкого Центра по изучению Европы Энвер Демирель Йылмаз.
В понедельник Стармер объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
"Отставка Стармера показывает, что Великобритания переживает серьезный политический кризис. Это не рядовое кадровое решение, а признак более глубоких проблем в системе управления и партийной структуре страны", — сказал Йылмаз.
"Политическая нестабильность в Лондоне способна временно ослабить влияние Великобритании внутри альянса и затруднить формирование единой позиции по ряду вопросов. Союзники будут внимательно следить за процессом передачи власти, поскольку Лондон остается одним из крупнейших военных доноров НАТО, активно участвует в поддержке Украины и является одним из основных сторонников расширения оборонных возможностей альянса", - сказал эксперт.