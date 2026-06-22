Отставка Стармера ударит по позициям Лондона в НАТО, считает эксперт

АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку свидетельствует о глубоком кризисе британской политической системы и может сказаться на позициях Лондона внутри НАТО, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политический обозреватель, глава турецкого Центра по изучению Европы Энвер Демирель Йылмаз.