Рейтинг@Mail.ru
Отставка Стармера ударит по позициям Лондона в НАТО, считает эксперт - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 22.06.2026
Отставка Стармера ударит по позициям Лондона в НАТО, считает эксперт

Йылмаз: отставка Стармера ударит по позициям Лондона в НАТО

© REUTERS / Jaimi JoyКир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Jaimi Joy
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии.
  • Турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз считает, что отставка Стармера свидетельствует о глубоком кризисе британской политической системы.
  • По мнению эксперта, политическая нестабильность в Лондоне может ослабить влияние Великобритании внутри НАТО и затруднить формирование единой позиции по ряду вопросов.
АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку свидетельствует о глубоком кризисе британской политической системы и может сказаться на позициях Лондона внутри НАТО, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политический обозреватель, глава турецкого Центра по изучению Европы Энвер Демирель Йылмаз.
В понедельник Стармер объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
Резиденция премьер-министра Великобритании в Лондоне. 22 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Лидер партии Reform UK после отставки Стармера требует досрочных выборов
Вчера, 13:18
"Отставка Стармера показывает, что Великобритания переживает серьезный политический кризис. Это не рядовое кадровое решение, а признак более глубоких проблем в системе управления и партийной структуре страны", — сказал Йылмаз.
По его словам, последствия отставки Стармера могут выйти за рамки внутренней британской политики, поскольку Великобритания является одной из ведущих военных держав НАТО и наряду с США, Францией и Германией играет ключевую роль в выработке решений альянса.
Аналитик отметил, что смена главы британского правительства происходит в период подготовки к саммиту НАТО в Анкаре, а также на фоне продолжающегося конфликта на Украине и дискуссий о дальнейшем укреплении европейской безопасности.
"Политическая нестабильность в Лондоне способна временно ослабить влияние Великобритании внутри альянса и затруднить формирование единой позиции по ряду вопросов. Союзники будут внимательно следить за процессом передачи власти, поскольку Лондон остается одним из крупнейших военных доноров НАТО, активно участвует в поддержке Украины и является одним из основных сторонников расширения оборонных возможностей альянса", - сказал эксперт.
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
"Пошел к черту!" Отставка Стармера вызвала ярость в Сети
Вчера, 13:04
 
В миреВеликобританияЛондонКир СтармерНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала