Депутат объяснил цель введения курса арабского языка в школах

Краткий пересказ от РИА ИИ Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года.

Введение преподавания арабского языка в российских школах нацелено на укрепление отношений со странами Ближнего Востока, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Для успешной реализации инициативы необходимы квалифицированные преподаватели, разбирающиеся в специфике арабского языка.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Введение преподавания арабского языка в российских школах нацелено на укрепление отношений со странами Ближнего Востока, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года.

aif.ru. "Арабский язык - один из наиболее распространенных в мире. Укрепление отношений с арабскими странами - это одно из направлений внешней политики. И если ребята, которые будут изучать арабский в школе, потом пойдут на специалистов, скажем, в области внешнеэкономических отношений либо на переводчиков, то, наверное, это будет полезно", - сказал Смолин

По словам депутата, в советской системе образования изучали несколько языков, и текущая геополитическая ситуация вносит свои коррективы. При этом он обратил внимание, что для успешной реализации этой инициативы необходимы квалифицированные преподаватели, разбирающиеся в специфике арабского языка.