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Депутат объяснил цель введения курса арабского языка в школах - РИА Новости, 22.06.2026
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12:33 22.06.2026
Депутат объяснил цель введения курса арабского языка в школах

Смолин: изучение арабского языка в школах укрепит внешнеполитические связи

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Ученики в школе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года.
  • Введение преподавания арабского языка в российских школах нацелено на укрепление отношений со странами Ближнего Востока, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
  • Для успешной реализации инициативы необходимы квалифицированные преподаватели, разбирающиеся в специфике арабского языка.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Введение преподавания арабского языка в российских школах нацелено на укрепление отношений со странами Ближнего Востока, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года.
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"Арабский язык - один из наиболее распространенных в мире. Укрепление отношений с арабскими странами - это одно из направлений внешней политики. И если ребята, которые будут изучать арабский в школе, потом пойдут на специалистов, скажем, в области внешнеэкономических отношений либо на переводчиков, то, наверное, это будет полезно", - сказал Смолин aif.ru.
По словам депутата, в советской системе образования изучали несколько языков, и текущая геополитическая ситуация вносит свои коррективы. При этом он обратил внимание, что для успешной реализации этой инициативы необходимы квалифицированные преподаватели, разбирающиеся в специфике арабского языка.
Ранее президент России Владимир Путин обращал внимание на сомнения молодежи в том, что иностранные языки нужно изучать, так как современные технологии, в том числе ИИ, мгновенно переводят любой текст в режиме онлайн. Глава государства обозначал необходимость внедрять убеждение в целесообразности изучения иностранного языка в сознание молодого человека.
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