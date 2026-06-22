В Белополье в Сумской области прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белополье Сумской области прогремели взрывы.
- На фоне взрывов в части Сумской области звучал сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Белополье Сумской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Белополье раздались взрывы", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Сумской области.
В Сумах прогремел взрыв
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