В Сумах прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сумы прозвучал взрыв.
- В части Сумской области звучали сирены воздушной тревоги.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в области.
"В Сумах прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в части Сумской области.
В Харькове прогремел взрыв
Вчера, 00:18