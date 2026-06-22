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Выборы Госдумы 2026 и губернаторские кампании в регионах РФ: дата, партии, прогнозы, одномандатные округа — РИА Новости
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13:16 22.06.2026 (обновлено: 13:22 22.06.2026)

Выборы в Государственную думу 2026 года: когда и как будут проходить

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыборы в Государственную думу
Выборы в Государственную думу - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Выборы в Государственную думу. Архивное фото
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Оглавление
Выборы в Государственную думу — одно из ключевых политических событий 2026 года. Оно вызывает интерес у граждан, экспертов и партий. Когда пройдут выборы в Госдуму и губернаторские кампании в 2026 году, как будет организовано голосование и по каким правилам изберут депутатов, кто пойдет на выборы, новые одномандатные округа, ключевые партии, прогнозы экспертов и важные даты голосования для граждан — в материале РИА Новости.

Когда пройдут выборы в Государственную думу IX созыва

Согласно решению Центральной избирательной комиссии РФ, выборы в Госдуму в 2026-м году пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Предстоящие выборы в Госдуму будут сложными, считает Памфилова
27 мая, 11:20
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, многодневный формат голосования не только удобен избирателям, но и является важнейшим элементом безопасности. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении единого дня голосования на 20 сентября.

Избирательная система выборов в Госдуму

Выборы депутатов Государственной думы проводятся по смешанной избирательной системе. В 2026-м будут избраны 450 парламентариев: 225 — по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам.

Партийные списки и одномандатные округа

В первом случае места будут распределены согласно полученным партией голосам. Во втором — место получит конкретный кандидат, набравший в одномандатном округе большинство голосов.

Кто участвует в выборах в Государственную думу

Выборы в Государственную Думу - 2026
В выборах в российский парламент участвуют как политические партии, так и отдельные кандидаты, включая самовыдвиженцев, допущенные ЦИК к участию в избирательной кампании.

Парламентские и непарламентские партии

Право участвовать в российских выборах имеют 17 политических партий. Пять из них входят в действующий парламент:
  • "Единая Россия";
  • "Коммунистическая партия Российской Федерации" (КПРФ);
  • "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР);
  • "Справедливая Россия";
  • "Новые люди".
Кроме парламентских партий за голоса избирателей могут побороться:
  • партия "Яблоко";
  • "Демократическая партия России";
  • "Зелёные";
  • "Коммунисты России";
  • "Партия за справедливость!";
  • "Партия прогресса";
  • "Российская партия свободы и справедливости";
  • "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость";
  • "Родина";
  • "Казачья партия Российской Федерации";
  • "Партия Возрождения России";
  • "Партия прямой демократии".
Парламентские партии имеют право выдвигать кандидатов и регистрировать списки без сбора подписей избирателей (200 тысяч по всей стране). Таким преимуществом обладают также партии, имеющие хотя бы одного представителя в заксобраниях регионов действующего созыва.
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Выборы в Госдуму за рубежом пройдут по федеральным спискам кандидатов
23 мая, 14:28

Выборы в регионах и новых субъектах России

Голосование пройдет во всех 89 регионах России. Впервые в выборах в Госдуму примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В ДНР созданы три одномандатных округа, в ЛНР — два, в Херсонской и Запорожской областях — по одному.
Одновременно жители 39 субъектов страны проголосуют за местные и региональные законодательные собрания. Кроме того, в восьми регионах будут выбирать главу субъекта.

Губернаторские кампании, совмещенные с выборами в Госдуму

Губернаторские кампании будут самыми крупными после думской. На данный момент запланированы прямые выборы восьми глав субъектов федерации: в Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Чеченской республике, Тыве и Мордовии. По словам Эллы Памфиловой, их число еще может измениться.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Работа информационного центра ЦИК РФ

Где и почему пройдут губернаторские выборы в 2026 году

Выборы в Брянской области будут досрочными, так как губернатор Александр Богомаз ушел в отставку в мае 2026-го, когда срок его полномочий истекал только в 2030-м.
В Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесской республики глав субъекта выберут региональные парламенты.
Губернаторские выборы в 2026 году пройдут только в ряде субъектов, так как в большинстве регионов сроки полномочий глав не совпадают с думским электоральным циклом.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве

Прогнозы и ожидания от выборов в Госдуму 2026 году

Какими будут результаты выборов, мы узнаем в конце сентября, но социологические службы традиционно проводят опросы избирателей и составляют предварительные прогнозы.

Рейтинги партий и оценки экспертов

Согласно соцопросу ВЦИОМ, 66% россиян собираются проголосовать на парламентских выборах 2026-го. По данным на июнь, 35% готовы отдать голоса за "Единую Россию", 11% за КПРФ и столько же за ЛДПР, за "Новых людей" — 10%, за "Справедливую Россию" — 5%.
Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов предполагает, что основная борьба развернется между парламентскими партиями, а также непарламентскими партиями, обладающими правом выдвигаться без подписей.
«
"Ключевой интригой станет способность непарламентских партий преодолеть пятипроцентный барьер. Думаю, что три-четыре вот таких участника мы увидим. Следующий вопрос в том, смогут ли они, преодолев этот пятипроцентный барьер, потеснить ЛДПР и КПРФ в борьбе за 3-е место, что может потенциально изменить расклад в Госдуме", — считает эксперт.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Лантратова: Россия хочет пригласить на выборы в ГД зарубежных омбудсменов
17 июня, 14:35

Часто задаваемые вопросы о выборах 2026 года

Подготовили ответы на самые распространенные вопросы о парламентских выборах в России в 2026 году.
  • Какие предусмотрены форматы голосования и участия избирателей?
ЦИК России утвердила формат голосования на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы IX созыва в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года. В 77 регионах 18 и 19 сентября будет организовано голосование групп избирателей, которые проживают или находятся в местах, где отсутствуют помещения для голосования и затруднено транспортное сообщение.
Еще в 12 регионах все три дня вместе с голосованием в отдаленных населенных пунктах у граждан будет возможность проголосовать на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах.
Председатель ЦИК Элла Памфилова также отметила, что в дни голосования планируется открыть свыше 300 избирательных пунктов более чем в 150 странах.
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаседание Государственной думы РФ
Заседание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заседание Государственной думы РФ
  • Можно ли голосовать онлайн?
В 2026 году планируется также организация дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Заявки на ДЭГ подали 34 субъекта РФ.
Избиратель может заранее выбрать удобный способ голосования в рамках предусмотренных процедур.
  • Что будет, если партия не преодолеет проходной барьер?
Партии, не набравшие необходимый для представительства в Госдуме 5-процентный барьер, имеют шанс получить по партийным спискам места в парламент, если прошедшие партии набрали в общей сумме 50% или меньше голосов. В этом случае их допускают к распадению мест.
  • Как проверить свой избирательный участок?
Получить информацию о своем избирательном участке избиратели могут на портале "Госуслуг" в разделе "Выборы", на сайте ЦИК России или в информационно‑справочном центре справочной службы Центризбиркома по бесплатному звонку на номер 8 800 200-00-20.
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанкДевушка голосует на избирательном участке в Кемерово
Девушка голосует на избирательном участке в Кемерово - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Евгений Горбачев
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Девушка голосует на избирательном участке в Кемерово

Итоги и значение выборов в Государственную думу 2026 года

Выборы в Госдуму 2026 года станут важным внутриполитическим событием, они определят состав нижней палаты федерального парламента на ближайшие годы. От этого во многом будет зависеть принятие законодательных решений, направление внутренней повестки и рассмотрение ключевых вопросов государственного развития.
 
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