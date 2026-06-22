Выборы в Государственную думу 2026 года: когда и как будут проходить

Выборы в Государственную думу — одно из ключевых политических событий 2026 года. Оно вызывает интерес у граждан, экспертов и партий. Когда пройдут выборы в Госдуму и губернаторские кампании в 2026 году, как будет организовано голосование и по каким правилам изберут депутатов, кто пойдет на выборы, новые одномандатные округа, ключевые партии, прогнозы экспертов и важные даты голосования для граждан — в материале РИА Новости.

Когда пройдут выборы в Государственную думу IX созыва

Согласно решению Центральной избирательной комиссии РФ, выборы в Госдуму в 2026-м году пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, многодневный формат голосования не только удобен избирателям, но и является важнейшим элементом безопасности. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении единого дня голосования на 20 сентября.

Избирательная система выборов в Госдуму

Выборы депутатов Государственной думы проводятся по смешанной избирательной системе. В 2026-м будут избраны 450 парламентариев: 225 — по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам.

Партийные списки и одномандатные округа

В первом случае места будут распределены согласно полученным партией голосам. Во втором — место получит конкретный кандидат, набравший в одномандатном округе большинство голосов.

Кто участвует в выборах в Государственную думу

В выборах в российский парламент участвуют как политические партии, так и отдельные кандидаты, включая самовыдвиженцев, допущенные ЦИК к участию в избирательной кампании.

Парламентские и непарламентские партии

Право участвовать в российских выборах имеют 17 политических партий. Пять из них входят в действующий парламент:

"Единая Россия";

"Коммунистическая партия Российской Федерации" (КПРФ);

"Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР);

"Справедливая Россия";

"Новые люди".

Кроме парламентских партий за голоса избирателей могут побороться:

партия "Яблоко";

"Демократическая партия России";

"Зелёные";

"Коммунисты России";

"Партия за справедливость!";

"Партия прогресса";

"Российская партия свободы и справедливости";

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость";

"Родина";

"Казачья партия Российской Федерации";

"Партия Возрождения России";

"Партия прямой демократии".

Парламентские партии имеют право выдвигать кандидатов и регистрировать списки без сбора подписей избирателей (200 тысяч по всей стране). Таким преимуществом обладают также партии, имеющие хотя бы одного представителя в заксобраниях регионов действующего созыва.

Выборы в регионах и новых субъектах России

Голосование пройдет во всех 89 регионах России. Впервые в выборах в Госдуму примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В ДНР созданы три одномандатных округа, в ЛНР — два, в Херсонской и Запорожской областях — по одному.

Одновременно жители 39 субъектов страны проголосуют за местные и региональные законодательные собрания. Кроме того, в восьми регионах будут выбирать главу субъекта.

Губернаторские кампании, совмещенные с выборами в Госдуму

Губернаторские кампании будут самыми крупными после думской. На данный момент запланированы прямые выборы восьми глав субъектов федерации: в Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Чеченской республике, Тыве и Мордовии. По словам Эллы Памфиловой, их число еще может измениться.

Где и почему пройдут губернаторские выборы в 2026 году

Выборы в Брянской области будут досрочными, так как губернатор Александр Богомаз ушел в отставку в мае 2026-го, когда срок его полномочий истекал только в 2030-м.

В Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесской республики глав субъекта выберут региональные парламенты.

Губернаторские выборы в 2026 году пройдут только в ряде субъектов, так как в большинстве регионов сроки полномочий глав не совпадают с думским электоральным циклом.

Прогнозы и ожидания от выборов в Госдуму 2026 году

Какими будут результаты выборов, мы узнаем в конце сентября, но социологические службы традиционно проводят опросы избирателей и составляют предварительные прогнозы.

Рейтинги партий и оценки экспертов

Согласно соцопросу ВЦИОМ, 66% россиян собираются проголосовать на парламентских выборах 2026-го. По данным на июнь, 35% готовы отдать голоса за "Единую Россию", 11% за КПРФ и столько же за ЛДПР, за "Новых людей" — 10%, за "Справедливую Россию" — 5%.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов предполагает, что основная борьба развернется между парламентскими партиями, а также непарламентскими партиями, обладающими правом выдвигаться без подписей.

« "Ключевой интригой станет способность непарламентских партий преодолеть пятипроцентный барьер. Думаю, что три-четыре вот таких участника мы увидим. Следующий вопрос в том, смогут ли они, преодолев этот пятипроцентный барьер, потеснить ЛДПР и КПРФ в борьбе за 3-е место, что может потенциально изменить расклад в Госдуме", — считает эксперт.

Часто задаваемые вопросы о выборах 2026 года

Подготовили ответы на самые распространенные вопросы о парламентских выборах в России в 2026 году.

Какие предусмотрены форматы голосования и участия избирателей?

ЦИК России утвердила формат голосования на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы IX созыва в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года. В 77 регионах 18 и 19 сентября будет организовано голосование групп избирателей, которые проживают или находятся в местах, где отсутствуют помещения для голосования и затруднено транспортное сообщение.

Еще в 12 регионах все три дня вместе с голосованием в отдаленных населенных пунктах у граждан будет возможность проголосовать на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах.

Председатель ЦИК Элла Памфилова также отметила, что в дни голосования планируется открыть свыше 300 избирательных пунктов более чем в 150 странах.

Можно ли голосовать онлайн?

В 2026 году планируется также организация дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Заявки на ДЭГ подали 34 субъекта РФ.

Избиратель может заранее выбрать удобный способ голосования в рамках предусмотренных процедур.

Что будет, если партия не преодолеет проходной барьер?

Партии, не набравшие необходимый для представительства в Госдуме 5-процентный барьер, имеют шанс получить по партийным спискам места в парламент, если прошедшие партии набрали в общей сумме 50% или меньше голосов. В этом случае их допускают к распадению мест.

Как проверить свой избирательный участок?

8 800 200-00-20. Получить информацию о своем избирательном участке избиратели могут на портале "Госуслуг" в разделе "Выборы", на сайте ЦИК России или в информационно‑справочном центре справочной службы Центризбиркома по бесплатному звонку на номер

Итоги и значение выборов в Государственную думу 2026 года