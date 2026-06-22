После атаки ВСУ на Воронеж пострадало несколько десятков человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько десятков жителей Воронежа обратились за медицинской помощью после ракетного удара по предприятию.
- Большая часть обратившихся после оказания помощи уже отпущена домой.
ВОРОНЕЖ, 22 июн – РИА Новости. Несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью после ракетного удара вооруженных сил Украины по предприятию в Воронеже в понедельник, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой", - написал Гусев в канале на платформе "Макс".