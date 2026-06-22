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После атаки ВСУ на Воронеж пострадало несколько десятков человек - РИА Новости, 22.06.2026
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19:29 22.06.2026 (обновлено: 19:51 22.06.2026)
После атаки ВСУ на Воронеж пострадало несколько десятков человек

После атаки ВСУ на Воронеж несколько десятков человек обратились за медпомощью

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько десятков жителей Воронежа обратились за медицинской помощью после ракетного удара по предприятию.
  • Большая часть обратившихся после оказания помощи уже отпущена домой.
ВОРОНЕЖ, 22 июн – РИА Новости. Несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью после ракетного удара вооруженных сил Украины по предприятию в Воронеже в понедельник, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В понедельник днем Гусев сообщил, что в небе над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждены производственные объекты одного из предприятий, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Погибли пять человек.
"В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой", - написал Гусев в канале на платформе "Макс".
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