В Белгородской области два человека пострадали при ударе дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Два человека ранены из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области, состояние тяжелое, сообщили в региональном оперштабе.

В ведомстве добавили, что второго пострадавшего, получившего осколочное ранение грудной клетки, транспортируют в областную клиническую больницу. По оценке медиков, оба находятся в тяжелом состоянии, подчеркнули в оперштабе.