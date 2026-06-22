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В Белгородской области два человека пострадали при ударе дрона ВСУ - РИА Новости, 22.06.2026
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19:15 22.06.2026 (обновлено: 20:06 22.06.2026)
В Белгородской области два человека пострадали при ударе дрона ВСУ

В Белгородской области два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по машине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФельдшер в машине скорой помощи
Фельдшер в машине скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекинском округе Белгородской области FPV-дрон ВСУ ударил по автомобилю.
  • Два человека получили тяжелые ранения и были доставлены в больницы.
БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Два человека ранены из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области, состояние тяжелое, сообщили в региональном оперштабе.
"В селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. Одного мужчину с раной теменной области и открытым переломом голени бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
В ведомстве добавили, что второго пострадавшего, получившего осколочное ранение грудной клетки, транспортируют в областную клиническую больницу. По оценке медиков, оба находятся в тяжелом состоянии, подчеркнули в оперштабе.
По данным оперштаба, атаки БПЛА ВСУ зафиксированы в городе Шебекино, селе Ржевка в Шебекинском округе, поселке Майский в Белгородском округе, поселке Ракитное, поселке Красная Яруга, хуторе Красноорловский, селах Замостье и Гора-Подол в Грайворонском округе, а также хуторе Криничное в Волоконовском округе. Были повреждены автомобили, уничтожен один грузовик, а также пострадали дом, административное здание, хозпостройки, оборудование на коммерческом объекте и сооружение на предприятии.
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