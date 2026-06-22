Лантратова подготовит для ООН обращение по удару ВСУ в Старобельске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лантратова подготовит для ООН ответное обращение с данными по удару ВСУ в Старобельске.
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на обращение Яны Лантратовой в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в ближайшее время подготовит для ООН ответное обращение с данными по удару ВСУ в Старобельске для объективного освещения расследования.
Федеральный омбудсмен отметила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске.
"В самое ближайшее время я подготовлю ответ с данными для объективного освещения расследования", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".