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Лантратова подготовит для ООН обращение по удару ВСУ в Старобельске - РИА Новости, 22.06.2026
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18:31 22.06.2026 (обновлено: 18:54 22.06.2026)
Лантратова подготовит для ООН обращение по удару ВСУ в Старобельске

Лантратова подготовит для ООН ответное обращение по удару ВСУ в Старобельске

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лантратова подготовит для ООН ответное обращение с данными по удару ВСУ в Старобельске.
  • Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на обращение Яны Лантратовой в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в ближайшее время подготовит для ООН ответное обращение с данными по удару ВСУ в Старобельске для объективного освещения расследования.
Федеральный омбудсмен отметила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске.
"В самое ближайшее время я подготовлю ответ с данными для объективного освещения расследования", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
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