Российский боец рассказал, как боевики ВСУ маскируются в Красном Лимане

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Боевики ВСУ пытаются переодеваться в гражданское в Красном Лимане, но российские операторы дронов сразу замечают их и уничтожают, рассказал начальник войск беспилотных систем 31 мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Ждан.