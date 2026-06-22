Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики ВСУ пытаются переодеваться в гражданское в Красном Лимане, но российские операторы дронов распознают их и уничтожают.
- ВСУ стараются проводить доставку резервов и военнослужащих только на роботизированных комплексах, автомобильный транспорт российские специалисты сразу видят и уничтожают.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Боевики ВСУ пытаются переодеваться в гражданское в Красном Лимане, но российские операторы дронов сразу замечают их и уничтожают, рассказал начальник войск беспилотных систем 31 мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Ждан.
"Были случаи, когда сами боевики переодевались в гражданскую одежду. Ну, их сразу по военным видно. Там походка сразу, там неважно, что ты наденешь, юбку и так далее. У нас парни опытные, пилоты уже научены, гражданских сразу видно", - сказал Ждан в видеоролике Минобороны РФ.
Он отметил, что ВСУ стараются проводить доставку резервов и военнослужащих только на роботизированных комплексах. Автомобильный транспорт, тем более грузовой, российские специалисты сразу видят и уничтожают.