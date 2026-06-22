Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ ударили по школе в Запорожской области.
- Повреждены два автобуса, а также объекты торговли и частные дома в Каменско-Днепровском округе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по школе в Запорожской области, повреждены два автобуса, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
" В Каменско-Днепровском округе зафиксированы атаки на школу, повреждены два автобуса", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, в округе также повреждены объекты торговли и частные дома.
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