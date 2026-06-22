Бригада ВСУ находится без обеспечения в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 5-го батальона 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении остаются на позициях без снабжения продовольствием и медицинской помощью.

За оборону одного из участков фронта отвечает 5-й батальон бригады под командованием офицера с позывным Цитрус.

В подразделении отмечались случаи жесткого пресечения недовольства среди личного состава, включая ликвидацию недовольных военнослужащих по указанию Цитруса.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Военнослужащие 5-го батальона 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, воюющие на Харьковском направлении, остаются на позициях без снабжения продовольствием и медицинской помощью, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, за оборону одного из участков фронта отвечает 5-й батальон бригады под командованием офицера с позывным Цитрус.

"За оборону ВСУ отвечает подразделение 5-го батальона 159-й омбр (отдельной механизированной бригады - ред.) во главе с командиром, позывной Цитрус. Отдельные боевики находятся на позициях более полугода без еды и медобеспечения", — сообщил собеседник агентства.

По данным собеседника агентства, в подразделении также отмечались случаи жесткого пресечения недовольства среди личного состава.