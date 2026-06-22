Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские солдаты расстреляли двух жителей Родинского в ДНР возле колодца, где те пытались набрать воду для тушения пожара.

В результате обстрела погибли мужчина и женщина, которые выбежали к колодцу, чтобы запустить генератор и скважину.

ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские солдаты расстреляли возле колодца двух жителей Родинского в ДНР, которые пытались набрать воду для тушения пожара, рассказал РИА Новости военный медик 5-го комендантского полка 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Кащей.

По его словам, в одном из домов в Родинском проживали супружеская пара, бабушка и двое малолетних детей. Во время обстрела загорелся соседний дом, после чего мужчина и женщина побежали к колодцу.

"Родители выбежали, чтобы запустить генератор и скважину, попытаться потушить пожар. Бабушка услышала автоматную очередь. Выйдя на улицу, она обнаружила два тела", - сказал медик.