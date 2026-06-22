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Боевики ВСУ расстреляли двух жителей Родинского - РИА Новости, 22.06.2026
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Боевики ВСУ расстреляли двух жителей Родинского

РИА Новости: военные ВСУ расстреляли двух жителей Родинского

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские солдаты расстреляли двух жителей Родинского в ДНР возле колодца, где те пытались набрать воду для тушения пожара.
  • В результате обстрела погибли мужчина и женщина, которые выбежали к колодцу, чтобы запустить генератор и скважину.
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские солдаты расстреляли возле колодца двух жителей Родинского в ДНР, которые пытались набрать воду для тушения пожара, рассказал РИА Новости военный медик 5-го комендантского полка 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Кащей.
По его словам, в одном из домов в Родинском проживали супружеская пара, бабушка и двое малолетних детей. Во время обстрела загорелся соседний дом, после чего мужчина и женщина побежали к колодцу.
"Родители выбежали, чтобы запустить генератор и скважину, попытаться потушить пожар. Бабушка услышала автоматную очередь. Выйдя на улицу, она обнаружила два тела", - сказал медик.
Эвакуированная из Родинского Ирина Масколенко сообщила РИА Новости, что ее родственников расстреляли украинские солдаты.
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