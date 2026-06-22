Посол назвал гибель мирных жителей СССР в войне с Германией геноцидом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что Советский Союз потерял до 17 миллионов мирных граждан в войне с гитлеровской Германией, назвав это преступление нацистов геноцидом советского народа.
- Послы России и Белоруссии в Казахстане возложили цветы к памятнику героя Великой Отечественной войны генерала Ивана Панфилова в Астане в честь дня нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года.
- В церемонии возложения цветов приняли участие сотрудники дипломатических миссий России, Армении, Белоруссии, Туркмении, Россотрудничества и представители казахстанской общественности.
АСТАНА, 22 июн - РИА Новости. Советский Союз потерял в войне с гитлеровской Германией до 17 миллионов мирных граждан, это преступление нацистов было геноцидом советского народа, заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.
Посол Российской Федерации в Казахстане Алексей Бородавкин и посол Белоруссии в Казахстане Алексей Богданов возложили цветы к памятнику героя Великой Отечественной войны генералу Ивану Панфилову в Астане. Церемония посвящена дню нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года.
"Потери Советского Союза составили, мирных жителей, по разным оценкам до 16, а то и 17 миллионов человек. Мы характеризуем это преступление нацистов как геноцид советского народа. И будем настаивать в международных организациях на том, чтобы это именно таким образом и было признано", - сказал Бородавкин.
Российский дипломат напомнил, что всего в Великой Отечественной войне погибли 27 миллионов советских граждан. Он обратился к казахстанцам со словами соболезнования, отметив, что едва ли не каждая семья в Казахстане понесла свои потери в той войне. "Вечная память всем тем, кто погиб в Великой Отечественной войне и низкий им поклон", - добавил посол России.
"Сегодня мы чтим эту дату, чтобы помнить ее и благодарить наших предков, тех людей, которые воевали за освобождение всего советского народа, кто жил в то время в этой большой стране. И чтим их память, их подвиг. Пускай никогда эти события не повторятся", - отметил посол Белорусии в Казахстане Алексей Богданов.
В церемонии возложения цветов к памятнику генералу Ивану Панфилову приняли также участие сотрудники дипломатических миссий России, Армении, Белоруссии, Туркмении, Россотрудничества и представители казахстанской общественности.
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