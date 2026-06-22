Блокадница рассказала о первом страшном воспоминании после объявления войны

"Когда началась война, мне было шесть лет. Конечно, я не могла понимать всего, что происходит, но я отлично помню, как были объявлены продовольственные хлебные карточки. Это мое самое первое, самое страшное воспоминание", - поделилась женщина, проведшая в родном Ленинграде все 872 дня блокады.