Краткий пересказ от РИА ИИ
- 22 июня исполняется 85 лет с начала нападения фашистской Германии на Советский Союз.
- 18 июля 1941 года в Ленинграде были введены хлебные карточки, по которым рабочие могли получать 800 граммов хлеба в день, служащие — 600, а иждивенцы и дети до 12 лет — 400.
- Блокадница Нина Соболева поделилась, что ее самым страшным воспоминанием о войне стали хлебные карточки.
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Самым страшным воспоминанием ребенка о Великой Отечественной войне стали хлебные карточки, рассказала в интервью РИА Новости ленинградская блокадница Нина Соболева, ныне живущая в Чикаго.
Двадцать второго июня исполняется 85 лет с того момента, как фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на Советский Союз. Спустя почти месяц после начала войны, 18 июля 1941 года, в Ленинграде были введены хлебные карточки, по которым рабочие могли получать 800 граммов хлеба в день, служащие 600, а иждивенцы и дети до 12 лет – 400. В последующие месяцы эта норма несколько раз сокращалась и 20 ноября 1941 года стала самой маленькой: 250 граммов для рабочих, а для служащих, иждивенцев и детей – вдвое меньше.
"Когда началась война, мне было шесть лет. Конечно, я не могла понимать всего, что происходит, но я отлично помню, как были объявлены продовольственные хлебные карточки. Это мое самое первое, самое страшное воспоминание", - поделилась женщина, проведшая в родном Ленинграде все 872 дня блокады.
По ее словам, "карточки выдавались на каждую декаду, и память о них осталась на всю жизнь".
Двадцать второго июня в России ежегодно отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.