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В Воронеже не выявили превышения концентрации опасных веществ в воздухе - РИА Новости, 22.06.2026
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19:31 22.06.2026 (обновлено: 19:49 22.06.2026)
В Воронеже не выявили превышения концентрации опасных веществ в воздухе

В Воронеже не выявили превышения концентрации опасных веществ после удара ВСУ

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкГорода России. Воронеж
Города России. Воронеж - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После удара ВСУ по Воронежу наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города, где возник пожар.
  • Представители Роспотребнадзора не обнаружили превышений концентраций опасных веществ в воздухе.
ВОРОНЕЖ, 22 июн – РИА Новости. Превышения концентрации опасных веществ в воздухе после удара ВСУ по Воронежу не обнаружено, заявил губернатор региона Александр Гусев.
В понедельник днем Гусев сообщил, что в небе над Воронежем уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждены производственные объекты одного из предприятий, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. По последним данным, озвученным губернатором, в результате атаки погибли пять человек.
"Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Открытое горение было ликвидировано в 16.30… Представители Роспотребнадзора замеряли показатели воздуха — превышений концентраций опасных веществ не обнаружено", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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