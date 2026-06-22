Воробьев с выпускниками школ почтил память павших в Александровском саду

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев с выпускниками школ региона возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

В церемонии приняли участие выпускники, которые показали отличные результаты на едином государственном экзамене, в том числе дети участников СВО.

"Ребята, рад всех вас видеть! Вы приехали сюда в этот важный день – День памяти и скорби, из разных городов Подмосковья. Знаю, что все очень хорошо сдали экзамены. Хочется пожелать вам успехов при поступлении, чтобы вы были реализованы и в течение всего обучения в вузе, и после его окончания. Вы большие молодцы – 100-бальники, отличники. Но, мне кажется, ваше самое главное достижение – вы знаете, чего хотите. Это здорово!" — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Выпускники рассказали губернатору о своих планах. Каждый из них уже выбрал, с чем хочет связать свое будущее. Кто-то поступает на биотехнолога, кто-то — на инженера, журналиста или реставратора. Будущие студенты планируют развивать космическую отрасль, искусственный интеллект, строить мосты, лечить людей и так далее.

Выпускник школы №5 Тимофей Вишняков из Ивантеевки получил высший балл на экзамене по химии.

"Патриотическое воспитание молодежи – это очень важно, особенно в наше время. Дети, прежде всего, должны знать правду, знать историю своей страны, чтобы быть со своим народом. Важно помнить подвиг наших предков", — подчеркнул Вишняков.

В числе тех, кто сегодня приехал на возложение, выпускница школы №33 Александра Улитина из Подольска, которая также написала ЕГЭ по химии на 100 баллов. Девушка планирует стать стоматологом. Ее отец сейчас находится в госпитале. Он получил ранение при выполнении боевой задачи в зоне СВО, но после восстановления планирует вернуться к товарищам на передовую.

"Я набрала 100 баллов по химии. Очень долго к этому шла, готовилась, и, к счастью, добилась своей цели. Мне с 9 класса очень нравится этот предмет, у нас замечательный преподаватель, поэтому я решила сдавать химию. Сейчас поступаю в медицинский вуз на стоматолога", — отметила Улитина.

Иван Костенко окончил Ногинский кадетский корпус в звании вице-старшины. За время обучения молодой человек совершил девять прыжков с парашютом, является призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности и защиты Родины.

"Я сам проектирую и собираю беспилотники. Много с чем работаю, общаюсь с людьми, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий, узнаю, что там как устроено в части БПЛА и так далее", — поделился Костенко.

Степан Вивтаник из школы №10 города Кашира – 100-балльник по истории. Молодой человек является активистом "Движения первых", занимается волонтерством. В будущем планирует посвятить себя науке.