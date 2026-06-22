Чемпионку Уимблдона Вондроушову дисквалифицировали на четыре года

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Чемпионка Уимблдона 2023 года чешская теннисистка Маркета Вондроушова получила дисквалификацию сроком на четыре года за отказ от сдачи допинг-теста, сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Вондроушовой 26 лет. Она идет на 122-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Чешка является победительницей Уимблдона (2023), финалисткой Открытого чемпионата Франции (2019), серебряным призером Олимпийских игр в Токио и бывшей шестой ракеткой мира. Спортсменка не выходила на корт с января.