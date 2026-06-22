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Чемпионку Уимблдона Вондроушову дисквалифицировали на четыре года - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Теннис
 
16:46 22.06.2026 (обновлено: 17:06 22.06.2026)
Чемпионку Уимблдона Вондроушову дисквалифицировали на четыре года

Чемпионку Уимблдона Вондроушову отстранили на 4 года за отказ от допинг-теста

© Фото : Пресс-служба УимблдонаЧешская теннисистка Маркета Вондроушова и трофей Уимблдона
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова и трофей Уимблдона - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешская теннисистка Маркета Вондроушова получила дисквалификацию сроком на четыре года за отказ от сдачи допинг-теста.
  • Дисквалификация Маркеты Вондроушовой продлится до 21 июня 2030 года.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Чемпионка Уимблдона 2023 года чешская теннисистка Маркета Вондроушова получила дисквалификацию сроком на четыре года за отказ от сдачи допинг-теста, сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).
Вондроушова отказалась предоставить пробу, когда 3 декабря 2025 года в 20:00 по местному времени допинговый инспектор попытался провести внесоревновательный тест у нее дома. Согласно антидопинговым правилам, в случае отказа от тестирования следуют санкции, применимые при положительном результате.
В ходе слушания Вондроушова заявила, что на ее действия повлияли стресс, плохое психологическое состояние, а также опасения за свою безопасность. Трибунал, заслушав ее показания, а также показания сотрудника допинг-контроля, который пытался провести тест, пришел к выводу о том, что слова Вондроушовой не дают "убедительного обоснования" для отказа от теста. Дисквалификация чешской теннисистки продлится до 21 июня 2030 года. Вондроушова, ITIA и национальная антидопинговая организация игрока имеют право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Вондроушовой 26 лет. Она идет на 122-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Чешка является победительницей Уимблдона (2023), финалисткой Открытого чемпионата Франции (2019), серебряным призером Олимпийских игр в Токио и бывшей шестой ракеткой мира. Спортсменка не выходила на корт с января.
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