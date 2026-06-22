Краткий пересказ от РИА ИИ Вячеслав Володин заявил, что Россия и Белоруссия не позволят оскорблять память победителей фашизма.

Председатель Госдумы подчеркнул важность защиты исторической памяти и уважения к подвигам предков.

На форуме Союзного государства присутствовали представители зарубежных стран, включая Китай, Вьетнам, Мьянму, Монголию, Кубу и Венесуэлу.

БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия не позволят топтаться на памяти победителей, тех, кто пожертвовал собой и сделал все, чтобы освободить мир от фашистов, заявил председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.

"Нам крайне важно, со своей стороны, еще раз всему миру сказать: "Мы не позволим топтаться на памяти победителей, на памяти тех, кто пожертвовал собой, сделал все для того, чтобы мир был освобожден от фашистов", - сказал Володин в ходе пленарного заседания международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".

Председатель Госдумы отметил, что Брестская крепость в полном окружении вела бой, солдаты, офицеры погибали, не было воды и патронов, но они стояли насмерть.

"Еще раз подчеркнуть, что мы защищаем нашу историю, мы защищаем подвиг наших дедов и прадедов. И это очень правильно и является необходимым фактором, когда дети, внуки, правнуки чтут своих старших, чтут тех, благодаря которым мы сегодня живем, планируем свое будущее", - подчеркнул он.

По словам Володина, на форуме собралось большое количество представителей зарубежных стран, которые преодолели большие расстояния, приехав на форум для того, чтобы защитить от нападок тех, кому сегодня обязаны всем.