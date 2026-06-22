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На Мамаевом кургане прошла патриотическая акция "Завтра была война" - РИА Новости, 22.06.2026
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00:01 22.06.2026 (обновлено: 00:03 22.06.2026)
На Мамаевом кургане прошла патриотическая акция "Завтра была война"

В Волгограде на Мамаевом кургане прошла патриотическая акция "Завтра была война"

© РИА НовостиПатриотическая акция “Завтра была война” прошла на Мамаевом кургане
Патриотическая акция “Завтра была война” прошла на Мамаевом кургане - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости
Патриотическая акция “Завтра была война” прошла на Мамаевом кургане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриотическая акция «Завтра была война» прошла на Мамаевом кургане в Волгограде.
  • В акции приняли участие губернатор Волгоградской области, руководители силовых и правоохранительных органов, курсанты, представители общественных организаций и другие.
  • Акция «Завтра была война» проводится в Волгограде с 2012 года, а с 2014 года стала всероссийской.
ВОЛГОГРАД, 21 июн - РИА новости. Патриотическая акция "Завтра была война", ставшая традиционной в преддверии Дня памяти и скорби, прошла в Волгограде, на Мамаевом кургане, передает корреспондент РИА Новости.
Тысячи человек собрались на главной высоте России, чтобы почтить память павших героев. Мероприятие сопровождалось песнями военных лет и видеоинсталляцией о Великой Отечественной войне. В завершение акции участники выстроились в живую цепь памяти, зажгли свечи и прошествовали к монументу "Родина-мать зовет!", возложили цветы и венки к Вечному огню в пантеоне Славы.
В акции приняли участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители силовых и правоохранительных органов, курсанты Волгоградской академии МВД России, представители общественных организаций, воспитанники оборонно-спортивного лагеря "Авангард".
Акция "Завтра была война" проводится в Волгограде с 2012 года сотрудниками правоохранительных органов, с 2014-го она стала всероссийской.
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