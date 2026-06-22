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"Огненную картину войны" зажгли во Владивостоке в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2026
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14:27 22.06.2026 (обновлено: 14:55 22.06.2026)
"Огненную картину войны" зажгли во Владивостоке в День памяти и скорби

Во Владивостоке в День памяти и скорби зажгли "Огненную картину войны"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акция «Огненная картина войны» прошла во Владивостоке на закате перед мемориалом «Боевая Слава Тихоокеанского флота».
  • Участники акции собрали из 13 тысяч свечей инсталляцию в виде подводной лодки типа «Средняя» на волнах и надпись «Приморье помнит».
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Акция "Огненная картина войны", приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла во Владивостоке на закате, передает корреспондент РИА Новости.
Жители Владивостока, волонтеры и служащие городской полиции собрались перед мемориалом "Боевая Слава Тихоокеанского флота" и в 20.30 (13.30 мск) начали зажигать свечи. В итоге из 13 тысяч горящих свечей были собраны инсталляция в виде подводной лодки типа "Средняя" на волнах, и надпись "Приморье помнит".
В России 22 июня ежегодно отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
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