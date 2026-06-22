Во Владимирской области жителей трех домов эвакуировали после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Гусь-Хрустальном произошло падение БПЛА.
- Из зоны падения эвакуированы жители трех многоквартирных домов, пострадавших нет.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Жители трех многоквартирных домов в Гусь-Хрустальном Владимирской области эвакуированы после атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев.
"В городе Гусь-Хрустальном произошло падение БПЛА. Из зоны падения в целях безопасности эвакуированы жители трех многоквартирных домов", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
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