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Во Вьетнаме начали действовать новые правила въезда для туристов - РИА Новости, 22.06.2026
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Туризм
 
00:16 22.06.2026
Во Вьетнаме начали действовать новые правила въезда для туристов

Для въезда во Вьетнам туристами с понедельника надо получать QR-код

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМавзолей Хо Ши Мина в Ханое
Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С понедельника вводится новое правило: туристам необходимо заполнять электронную карту прибытия во Вьетнам и получать QR-код.
  • Электронная карта прибытия обязательна для всех иностранных граждан, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз.
  • Анкету можно оформить за 72 часа до въезда, указав паспортные данные, информацию о визе, срок и место пребывания во Вьетнаме.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новые правила въезда во Вьетнам начинают действовать с понедельника: теперь туристам необходимо заполнять электронную карту прибытия и получать QR-код.
Новое требование распространяется на всех иностранных граждан, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз.
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"Департамент миграционного контроля министерства общественной безопасности Вьетнама ввел систему обязательной предварительной электронной регистрации иностранных пассажиров, пребывающих в три главных воздушных гавани страны - международные аэропорты Ханоя, Хошимина и острова Фукуок", - говорится в сообщении посольства.
Заполнение электронной карты прибытия становится обязательным для всех туристов, прилетающих через все международные аэропорты страны. Анкету можно оформить за 72 часа до въезда. В ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, срок и место пребывания во Вьетнаме.
После успешного заполнения система генерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля.
Турпоток из России во Вьетнам, как сообщал на прошлой неделе в интервью РИА Новости постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов, вырос втрое в прошлом году в связи с увеличением числа регулярных и чартерных рейсов: с 232 тысяч человек в 2024 году до более чем 660 тысяч человек в 2025.
Заместитель министра иностранных дел республики Тхи Тху Ханг Ле, в свою очередь, говорила РИА Новости, что за первые пять месяцев этого года число российских туристов во Вьетнаме составило уже почти 500 тысяч человек. По ее оценкам, всего в 2026 году страну могут посетить более миллиона туристов из России.
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