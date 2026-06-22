Во Вьетнаме начали действовать новые правила въезда для туристов

Краткий пересказ от РИА ИИ С понедельника вводится новое правило: туристам необходимо заполнять электронную карту прибытия во Вьетнам и получать QR-код.

Электронная карта прибытия обязательна для всех иностранных граждан, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз.

Анкету можно оформить за 72 часа до въезда, указав паспортные данные, информацию о визе, срок и место пребывания во Вьетнаме.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новые правила въезда во Вьетнам начинают действовать с понедельника: теперь туристам необходимо заполнять электронную карту прибытия и получать QR-код.

Новое требование распространяется на всех иностранных граждан, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз.

"Департамент миграционного контроля министерства общественной безопасности Вьетнама ввел систему обязательной предварительной электронной регистрации иностранных пассажиров, пребывающих в три главных воздушных гавани страны - международные аэропорты Ханоя Хошимина и острова Фукуок", - говорится в сообщении посольства.

Заполнение электронной карты прибытия становится обязательным для всех туристов, прилетающих через все международные аэропорты страны. Анкету можно оформить за 72 часа до въезда. В ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, срок и место пребывания во Вьетнаме.

После успешного заполнения система генерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля.

Турпоток из России во Вьетнам, как сообщал на прошлой неделе в интервью РИА Новости постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов , вырос втрое в прошлом году в связи с увеличением числа регулярных и чартерных рейсов: с 232 тысяч человек в 2024 году до более чем 660 тысяч человек в 2025.