Американский ветеран рассказал, как пытки в ВС США сделали его инвалидом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отставной военный Тим Уоррен Плута рассказал, что в рамках боевой подготовки его подвергали пыткам.
- Пытки подорвали физическое и психическое здоровье Уоррена Плута, сделав его инвалидом.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Олег Краев. Отставной военный Тим Уоррен Плута, служивший в спецподразделении ВВС США в 1970-е годы, рассказал РИА Новости, что в рамках боевой подготовки его подвергали пыткам, из-за чего он стал инвалидом.
"Я стал 100% инвалидом. Те события подорвали мое физическое и психическое здоровье", - сообщил он.
Собеседник агентства отметил, что пытки к нему применяли в ходе тренировок по стойкости на случай попадания в плен.
"Меня поместили в клетку. Я стоял в ней на коленях и упирался ладонями в пол, усыпанный острыми камнями", - рассказывает Уоррен Плута.
Кроме того, его с сослуживцами морили голодом, лишали сна и держали в замкнутом пространстве, чтобы ослабить когнитивные способности, добавил отставной военный.
Власти США не приравнивают такие методы обучения к пыткам. Однако некоторые американские официальные лица и юристы квалифицировали применение подобных практик в отношении задержанных и пленных как жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.