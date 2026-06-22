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Американский ветеран рассказал, как пытки в ВС США сделали его инвалидом - РИА Новости, 22.06.2026
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04:09 22.06.2026
Американский ветеран рассказал, как пытки в ВС США сделали его инвалидом

Ветеран ВС США Плута стал инвалидом после пыток в рамках боевой подготовки

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отставной военный Тим Уоррен Плута рассказал, что в рамках боевой подготовки его подвергали пыткам.
  • Пытки подорвали физическое и психическое здоровье Уоррена Плута, сделав его инвалидом.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Олег Краев. Отставной военный Тим Уоррен Плута, служивший в спецподразделении ВВС США в 1970-е годы, рассказал РИА Новости, что в рамках боевой подготовки его подвергали пыткам, из-за чего он стал инвалидом.
"Я стал 100% инвалидом. Те события подорвали мое физическое и психическое здоровье", - сообщил он.
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Собеседник агентства отметил, что пытки к нему применяли в ходе тренировок по стойкости на случай попадания в плен.
"Меня поместили в клетку. Я стоял в ней на коленях и упирался ладонями в пол, усыпанный острыми камнями", - рассказывает Уоррен Плута.
Кроме того, его с сослуживцами морили голодом, лишали сна и держали в замкнутом пространстве, чтобы ослабить когнитивные способности, добавил отставной военный.
Власти США не приравнивают такие методы обучения к пыткам. Однако некоторые американские официальные лица и юристы квалифицировали применение подобных практик в отношении задержанных и пленных как жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.
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