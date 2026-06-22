Американский ветеран рассказал, как пытки в ВС США сделали его инвалидом

Краткий пересказ от РИА ИИ Отставной военный Тим Уоррен Плута рассказал, что в рамках боевой подготовки его подвергали пыткам.

Пытки подорвали физическое и психическое здоровье Уоррена Плута, сделав его инвалидом.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Олег Краев. Отставной военный Тим Уоррен Плута, служивший в спецподразделении ВВС США в 1970-е годы, рассказал РИА Новости, что в рамках боевой подготовки его подвергали пыткам, из-за чего он стал инвалидом.

"Я стал 100% инвалидом. Те события подорвали мое физическое и психическое здоровье", - сообщил он.

Собеседник агентства отметил, что пытки к нему применяли в ходе тренировок по стойкости на случай попадания в плен.

"Меня поместили в клетку. Я стоял в ней на коленях и упирался ладонями в пол, усыпанный острыми камнями", - рассказывает Уоррен Плута.

Кроме того, его с сослуживцами морили голодом, лишали сна и держали в замкнутом пространстве, чтобы ослабить когнитивные способности, добавил отставной военный.