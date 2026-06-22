Суда авиакомпании, чей вертолет пропал в Приморье, уже попадали в ЧП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 21 июня в Тернейском районе была утеряна связь с экипажем вертолета R-44, который выполнял лесоавиационные работы.
- Вертолет принадлежит компании «Гранат», на борту находились пилот и летчик-наблюдатель, по факту происшествия возбуждено дело о нарушении правил безопасности.
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Несколько происшествий за последние годы уже случалось с воздушными судами компании "Гранат", чей вертолет попал в Приморье.
В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. Начались поиски, в понедельник утром их возобновили. На борту были пилот и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. По информации Росавиации, вертолет принадлежит компании "Гранат".
Еще одно ЧП с вертолетом этого предприятия произошло в 2022 году. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что Robinson R-44 компании "Гранат" во время экскурсии совершил несанкционированную посадку на пляже Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке.
Первого декабря 2024 года Robinson эксплуатанта ООО "Гранат", летевший с тремя туристами на борту, совершил жесткую посадку у посадочной площадки в Артеме Приморского края. Пострадавших не было, у вертолета оторвало хвост, сообщало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.
В 2024 году дирекция заповедников "Земля леопарда" сообщала, что госинспекторы задержали на территории Дальневосточного морского заповедника в Приморье вертолет, который пролетел всего в шести метрах над охраняемой акваторией, распугав стаю краснокнижных птиц, за которыми в этот момент наблюдали десятки бердвочеров, включая детей.
После этого пилот совершил незаконную посадку рядом с бухтой Сивучья. За штурвалом вертолета находился директор одной из крупнейших частных вертолетных компаний Приморского края. По информации СМИ, вертолет принадлежал "Гранату".