Суда авиакомпании, чей вертолет пропал в Приморье, уже попадали в ЧП

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Несколько происшествий за последние годы уже случалось с воздушными судами компании "Гранат", чей вертолет попал в Приморье.

После этого пилот совершил незаконную посадку рядом с бухтой Сивучья. За штурвалом вертолета находился директор одной из крупнейших частных вертолетных компаний Приморского края. По информации СМИ, вертолет принадлежал "Гранату".