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Появились новые подробности о пропавшем в Приморье вертолете Robinson - РИА Новости, 22.06.2026
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08:07 22.06.2026 (обновлено: 15:21 22.06.2026)
Появились новые подробности о пропавшем в Приморье вертолете Robinson

РИА Новости: пропавший в Приморье вертолет Robinson был технически исправен

CC BY-SA 2.0 / allen watkin from London / Вертолет Robinson R44
Вертолет Robinson R44 - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
CC BY-SA 2.0 / allen watkin from London /
Вертолет Robinson R44. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж вертолета Robinson R-44 перестал выходить на связь 21 июня во время лесоавиационных работ в Тернейском районе Приморья.
  • По предварительным данным, вертолет был исправен.
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн — РИА Новости. Вертолет Robinson, пропавший накануне в Приморском крае, по предварительным данным, был исправен, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"У него все было в порядке", — сказал собеседник агентства.
Экипаж вертолета R-44 21 июня выполнял лесоавиационные работы в Тернейском районе Приморья и перестал выходить на связь. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".
По информации Росавиации, вертолет принадлежит компании "Гранат".
Вертолет Robinson R-44 - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Вертолетом Robinson, пропавшим в Приморье, управляла женщина
21 июня, 17:33
 
ПроисшествияТернейский районФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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