Появились новые подробности о пропавшем в Приморье вертолете Robinson

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экипаж вертолета Robinson R-44 перестал выходить на связь 21 июня во время лесоавиационных работ в Тернейском районе Приморья.
- По предварительным данным, вертолет был исправен.
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн — РИА Новости. Вертолет Robinson, пропавший накануне в Приморском крае, по предварительным данным, был исправен, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"У него все было в порядке", — сказал собеседник агентства.
Экипаж вертолета R-44 21 июня выполнял лесоавиационные работы в Тернейском районе Приморья и перестал выходить на связь. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".
По информации Росавиации, вертолет принадлежит компании "Гранат".