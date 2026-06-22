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Поиски пропавшего на севере Приморья вертолета возобновили - РИА Новости, 22.06.2026
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02:26 22.06.2026
Поиски пропавшего на севере Приморья вертолета возобновили

Поиски пропавшего на севере Приморья вертолета Robinson возобновили

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson возобновили с утра понедельника.
  • Накануне в Тернейском районе была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы.
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Поиски пропавшего накануне в Приморье вертолета Robinson возобновили с утра понедельника, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Накануне в Тернейском районе была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшем лесоавиационные работы. Начались поиски, который приостановили вечером воскресенья. На борту были пилот и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.
"Возобновили (поиски - ред.)", - сказал собеседник.
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ПроисшествияТернейский районДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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