Поиски пропавшего на севере Приморья вертолета возобновили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson возобновили с утра понедельника.
- Накануне в Тернейском районе была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы.
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Поиски пропавшего накануне в Приморье вертолета Robinson возобновили с утра понедельника, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Накануне в Тернейском районе была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшем лесоавиационные работы. Начались поиски, который приостановили вечером воскресенья. На борту были пилот и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.
"Возобновили (поиски - ред.)", - сказал собеседник.