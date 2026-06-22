Вэнс прокомментировал переговоры с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на переговорах в Швейцарии с Ираном была заложена прочная основа для согласования окончательной договоренности о завершении конфликта.
- По словам Вэнса, фундамент для итоговой сделки заложен, но сама сделка еще не достигнута.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты и Иран на переговорах в Швейцарии заложили прочную основу для согласования окончательной договоренности о завершении конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.