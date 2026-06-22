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Вэнс прокомментировал переговоры с Ираном - РИА Новости, 22.06.2026
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14:11 22.06.2026 (обновлено: 14:18 22.06.2026)
Вэнс прокомментировал переговоры с Ираном

Вэнс: США и Иран в Швейцарии заложили фундамент окончательных договоренностей

© REUTERS / Eric LeeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Eric Lee
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на переговорах в Швейцарии с Ираном была заложена прочная основа для согласования окончательной договоренности о завершении конфликта.
  • По словам Вэнса, фундамент для итоговой сделки заложен, но сама сделка еще не достигнута.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты и Иран на переговорах в Швейцарии заложили прочную основу для согласования окончательной договоренности о завершении конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы заложили очень хорошую основу для успешной итоговой сделки. Заключительная сделка - это дом. Мы заложили фундамент. Мы не построили дом, но мы заложили хороший фундамент", - сказал Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии.
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