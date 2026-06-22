В Израиле возложили венки к мемориалу солдатам Красной армии

НЕТАНИЯ (Израиль), 22 июн - РИА Новости. Возложение венков в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны к мемориалу солдатам Красной Армии состоялось в понедельник в израильской Нетании, в церемонии приняли участие послы России, Белоруссии, Узбекистана, представители МИД еврейского государства, руководители и члены ветеранских организаций и союза соотечественников Израиля, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы прошли славный путь от трагичного 22 июня до победного 9 мая. Прошли вместе все народы Советского Союза в составе его героической Красной Армии. И память об этом, я уверен, будет еще долго и долго, если не всегда сохраняться", - завил Викторов российским журналистам.