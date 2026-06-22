В Израиле возложили венки к мемориалу солдатам Красной армии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нетании состоялась церемония возложения венков к мемориалу солдатам Красной Армии в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.
- В церемонии приняли участие послы России, Белоруссии, Узбекистана, представители МИД Израиля и члены ветеранских организаций.
- Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил о важности сохранения памяти о стойкости и отваге советского народа и противодействия историческому ревизионизму.
НЕТАНИЯ (Израиль), 22 июн - РИА Новости. Возложение венков в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны к мемориалу солдатам Красной Армии состоялось в понедельник в израильской Нетании, в церемонии приняли участие послы России, Белоруссии, Узбекистана, представители МИД еврейского государства, руководители и члены ветеранских организаций и союза соотечественников Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
"Сохранение памяти о стойкости и отваге советского народа особенно актуально на фоне настырных попыток некоторых стран принизить решающий вклад СССР в разгром нацизма и прекращение ужасов Холокоста. Общий долг народов России и Израиля передать будущим поколениям правду о той войне. Для этого мы продолжим решительно противодействовать взятому рядом стран курсу на исторический ревизионизм и реваншизм, на героизацию нацистских палачей и их украинских и прочих подручных", - заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов на церемонии.
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Посол подчеркнул, что у народов России и бывшего СССР "нет комплекса жертвы".
"Мы прошли славный путь от трагичного 22 июня до победного 9 мая. Прошли вместе все народы Советского Союза в составе его героической Красной Армии. И память об этом, я уверен, будет еще долго и долго, если не всегда сохраняться", - завил Викторов российским журналистам.
Мероприятие, приуроченное к годовщине начала Великой Отечественной войны или Дню памяти и скорби, прошло также в Иерусалиме у мемориала "Свеча памяти".
Мемориал "Крылья победы" был возведен в крупном приморском израильском городе Нетания и открыт в 2012 году при участии президента РФ Владимира Путина. Этот памятник, как и мемориал "Свеча памяти", открытый в Иерусалиме в январе 2020 года, стал традиционным местом проведения торжественных мероприятий, связанных с событиями Второй мировой войны, и пользуется популярностью у жителей Израиля.
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