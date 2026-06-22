Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи летом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Летом 2026 года курьер на велосипеде, сотрудник копировального центра, специалист по установке сервисов, оператор ПК на удаленной работе и бармен стали одними из самых высокооплачиваемых вакансий для молодежи на российском рынке труда.
- Во Владикавказе курьеру на велосипеде предлагают зарплату до 129 тысяч рублей, в Москве сотруднику копировального центра — до 115 тысяч рублей, а специалисту по установке сервисов в Пензе — до 110 тысяч рублей.
- Оператору ПК в удаленном формате готовы платить до 90 тысяч рублей, а барменам в подмосковном Одинцово предлагают до 80 тысяч рублей.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Курьер на велосипеде, сотрудник копировального центра, специалист по установке сервисов, оператор ПК на удаленной работе и бармен стали одними из самых высокооплачиваемых вакансий для молодежи на российском рынке труда летом, следует из анализа предложений сервисов "Работа.ру" и "Подработка", который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Во Владикавказе курьеру на велосипеде предлагают зарплату до 129 тысяч рублей. Для работы необходимо иметь велосипед и смартфон. В Москве сотруднику копировального центра обещают до 115 тысяч рублей. Специалисту по установке сервисов в Пензе будут платить до 110 тысяч", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оператору ПК в удаленном формате готовы платить до 90 тысяч рублей. Барменам в подмосковном Одинцово предлагают до 80 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге до 80 тысяч рублей могут получать сотрудники летнего проката.
Среди других предложений вакансия специалиста по обработке анкетных данных с зарплатой до 74 тысяч рублей, оператор текстовой поддержки маркетплейса с доходом до 70 тысяч рублей, консультант чатов в Смоленске с зарплатой до 52 тысяч рублей и фотограф в Чебоксарах с доходом до 50 тысяч рублей.
Анализ вакансий был сделан в июне 2026 года.