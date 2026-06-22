Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи летом

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Курьер на велосипеде, сотрудник копировального центра, специалист по установке сервисов, оператор ПК на удаленной работе и бармен стали одними из самых высокооплачиваемых вакансий для молодежи на российском рынке труда летом, следует из анализа предложений сервисов "Работа.ру" и "Подработка", который имеется в распоряжении РИА Новости.