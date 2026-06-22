Краткий пересказ от РИА ИИ Сара Вагенкнехт назвала скандалом стирание из памяти немецкого народа даты 22 июня.

22 июня — день начала Великой Отечественной войны, в 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.

Вагенкнехт считает, что стремление забыть эту дату соответствует политике правящих кругов Германии, которые стремятся «психологически подготовить» немцев к войне с Россией.

БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала скандалом стирание из памяти немецкого народа даты 22 июня, дня, когда Третий рейх напал на СССР.

День памяти и скорби – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.

"Сегодня 85 лет назад с вторжением гитлеровской Германии началась война против Советского Союза. Жертвами нацистской кампании по истреблению на территории тогдашнего Советского Союза стали 27 миллионов человек, большинство из которых - русские. Это скандал, что этот день в Германии все больше и больше стирается из общественного сознания", - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х

Вагенкнехт посетовала на то, что эта "недостойная политика" соответствует текущим настояниям в правящих кругах Германии, которые стремятся "психологически подготовить" немцев к войне с Россией. Лидер партии ССВ добавила, что 22 июня должно служить напоминанием о том, что подобное не должно повториться.