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Вагенкнехт назвала стирание из памяти немцев нападения на СССР скандалом - РИА Новости, 22.06.2026
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21:24 22.06.2026
Вагенкнехт назвала стирание из памяти немцев нападения на СССР скандалом

Вагенкнехт назвала стирание из памяти немцев даты нападения на СССР скандалом

© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сара Вагенкнехт назвала скандалом стирание из памяти немецкого народа даты 22 июня.
  • 22 июня — день начала Великой Отечественной войны, в 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
  • Вагенкнехт считает, что стремление забыть эту дату соответствует политике правящих кругов Германии, которые стремятся «психологически подготовить» немцев к войне с Россией.
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала скандалом стирание из памяти немецкого народа даты 22 июня, дня, когда Третий рейх напал на СССР.
День памяти и скорби – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
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"Сегодня 85 лет назад с вторжением гитлеровской Германии началась война против Советского Союза. Жертвами нацистской кампании по истреблению на территории тогдашнего Советского Союза стали 27 миллионов человек, большинство из которых - русские. Это скандал, что этот день в Германии все больше и больше стирается из общественного сознания", - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х.
Вагенкнехт посетовала на то, что эта "недостойная политика" соответствует текущим настояниям в правящих кругах Германии, которые стремятся "психологически подготовить" немцев к войне с Россией. Лидер партии ССВ добавила, что 22 июня должно служить напоминанием о том, что подобное не должно повториться.
Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия не оспаривает, однако все чаще замалчивает роль Советского Союза в разгроме нацизма, а день начала Великой Отечественной войны не имеет широкого резонанса в современной немецкой культуре.
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