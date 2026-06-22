УВКПЧ ООН запросило подробности удара ВСУ по Старобельску

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило подробности удара ВСУ по Старобельску, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.