УВКПЧ ООН запросило подробности удара ВСУ по Старобельску

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило подробности удара ВСУ по Старобельску.
- УВКПЧ ООН ответило на обращение уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, это первая и единственная реакция на обращения российской стороны.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило подробности удара ВСУ по Старобельску, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Федеральный омбудсмен заявила, что управление ответило на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске. Лантратова подчеркнула, что это письмо стало первой и единственной реакцией на все обращения российской стороны, направленные ранее.
"Любые доступные результаты официального расследования - об использовании оружия, времени атаки, о последовательности ударов или контакты должностных лиц, которые могли дать эту информации", - приводит текст обращения УВКПЧ ООН Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.