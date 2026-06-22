В сейме Польши назвали героизацию УПА* стратегической ошибкой Зеленского

ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский героизацией деятелей Украинской повстанческой армии* испортил отношения не только с политиками, но и со всем польским народом, заявил глава комиссии по иностранным делам сейма Польши, председатель совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль.

В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - за героизацию деятелей УПА*. После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.

"Это была действительно стратегическая ошибка, так как она касается не только отношений с политиками. Речь идет об отношениях с народом", - сказал Коваль в эфире Польского телевидения.

Он отметил, что память о преступлениях ОУН-УПА* для жителей Польши остается очень болезненной.

"Для поляков эта тема имеет аспект политический, аспект этический, аспект правовой, ибо здесь идет речь про геноцид. Но эта тема также касается человеческих отношений, отношений с польским народом, а для поляков этот вопрос очень болезненный", - сказал Коваль.