ВС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ нанесли поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ.
- Были нанесены удары по местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ", - говорится в сообщении.
Помимо этого, были нанесены удары по местам по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18