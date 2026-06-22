Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
- Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 335 военнослужащих ВСУ, два орудия полевой артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Новогришино, Доброполье, Рубежное, Водянское Донецкой народной республики и Новогригоровка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18