На Украине часть жителей осталась без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины часть жителей остались без электричества.
- Минэнерго Украины также сообщило об отключениях электроснабжения на подконтрольных ВСУ частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговкой областях Украины часть жителей остались без электричества, сообщает в понедельник украинское министерство энергетики.
"Часть потребителей в ... Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Также минэнерго Украины сообщило об отключениях на подконтрольных ВСУ частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.