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На Украине часть жителей осталась без света - РИА Новости, 22.06.2026
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12:19 22.06.2026 (обновлено: 12:20 22.06.2026)
На Украине часть жителей осталась без света

В четырех областях Украины часть жителей остались без света

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины часть жителей остались без электричества.
  • Минэнерго Украины также сообщило об отключениях электроснабжения на подконтрольных ВСУ частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговкой областях Украины часть жителей остались без электричества, сообщает в понедельник украинское министерство энергетики.
"Часть потребителей в ... Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Также минэнерго Украины сообщило об отключениях на подконтрольных ВСУ частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
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