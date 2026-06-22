Болельщики Ирана горячо встретили удаление бельгийского защитника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 67-й минуте матча между сборными Ирана и Бельгии арбитр показал красную карточку защитнику бельгийцев Натану Нгою за грубую игру.
- Болельщики Ирана горячо приветствовали решение арбитра, благодаря которому их команда получила преимущество, оставшись в большинстве.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 22 июн - РИА Новости. Болельщики Ирана горячо встретили решение арбитра на матче с футбольной сборной Бельгии об удалении защитника бельгийцев Натана Нгоя, передает корреспондент РИА Новости.
Защитнику бельгийцев на 67 минуте арбитр показал красную карточку за грубую игру в отношении иранского спортсмена. Болельщики Ирана овациями встретили решение, благодаря которому соперники остались в меньшинстве. Гул и разразившиеся аплодисменты долго не утихали.