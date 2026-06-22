Рейтинг@Mail.ru
Болельщики Ирана горячо встретили удаление бельгийского защитника - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:17 22.06.2026
Болельщики Ирана горячо встретили удаление бельгийского защитника

Болельщики Ирана горячо встретили удаление бельгийского защитника Нгоя

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКрасная карточка
Красная карточка - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Красная карточка. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 67-й минуте матча между сборными Ирана и Бельгии арбитр показал красную карточку защитнику бельгийцев Натану Нгою за грубую игру.
  • Болельщики Ирана горячо приветствовали решение арбитра, благодаря которому их команда получила преимущество, оставшись в большинстве.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 22 июн - РИА Новости. Болельщики Ирана горячо встретили решение арбитра на матче с футбольной сборной Бельгии об удалении защитника бельгийцев Натана Нгоя, передает корреспондент РИА Новости.
Защитнику бельгийцев на 67 минуте арбитр показал красную карточку за грубую игру в отношении иранского спортсмена. Болельщики Ирана овациями встретили решение, благодаря которому соперники остались в меньшинстве. Гул и разразившиеся аплодисменты долго не утихали.
Кевин Ленини - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Ленини и Беншимол выйдут в старте сборной Кабо-Верде на матч с уругвайцами
21 июня, 23:54
 
ФутболСпортИранЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Таусон
    Д. Шнайдер
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Д. Маккейб
    67
    36
  • Теннис
    Завершен
    S. Kraus
    А. Калинская
    41
    66
  • Футбол
    Завершен
    Аргентина
    Австрия
    2
    0
  • Футбол
    Прерван
    Франция
    Ирак
    1
    0
  • Футбол
    23.06 03:00
    Норвегия
    Сенегал
  • Футбол
    23.06 06:00
    Иордания
    Алжир
  • Футбол
    23.06 20:00
    Португалия
    Узбекистан
  • Футбол
    23.06 23:00
    Англия
    Гана
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала