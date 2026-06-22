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В новые учебники истории войдет подвиг военных КНДР в Курской области - РИА Новости, 22.06.2026
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02:09 22.06.2026
В новые учебники истории войдет подвиг военных КНДР в Курской области

Мягков: в новые учебники истории войдет подвиг военных КНДР в Курской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУчебник по истории России в одном из классов общеобразовательной школы
Учебник по истории России в одном из классов общеобразовательной школы - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Учебник по истории России в одном из классов общеобразовательной школы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новое издание единого школьного учебника по истории в России будет дополнено сведениями об участии военных КНДР в освобождении Курской области.
  • В учебнике появится информация о российских героях специальной военной операции.
  • Учебник будет включать данные о новых видах оружия.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новое издание в России единого школьного учебника по истории будет дополнено сведениями об участии военных КНДР в освобождении Курской области, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Участие северокорейских воинов в операции по освобождению Курской области - это, конечно, будет добавлено", - сказал Мягков, отвечая на вопрос о том, дополнят ли новое издание актуальными сведениями о ходе СВО.
Он отметил, что в учебнике также появится информация о российских героях специальной военной операции и новых видах оружия.
"Если говорить о том, что добавляется, естественно, в мире меняется сейчас очень много: и позиции разных стран, которые так или иначе задействованы в этом процессе попытки мирного урегулирования, и позиции стран Востока, стран Запада, и, конечно, изменения на поле битвы, появление новых видов оружия", - подчеркнул Мягков.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что работа над едиными государственными учебникам истории завершена, готовится второе издание.
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РоссияКурская областьКНДРСергей КравцовРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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