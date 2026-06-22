МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новое издание в России единого школьного учебника по истории будет дополнено сведениями об участии военных КНДР в освобождении Курской области, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Он отметил, что в учебнике также появится информация о российских героях специальной военной операции и новых видах оружия.