В Гознаке рассказали о новинках в области защиты паспортов

Краткий пересказ от РИА ИИ Гознак проводит эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов.

При помощи лазера заполняется информация на странице с персональными данными в биометрическом паспорте.

Гознак планирует довести проект до промышленного образца в пределах текущего календарного года.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сейчас у Гознака идут эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов - например, при помощи лазера заполняется информация на странице с персональными данными в биометрическом паспорте, рассказал глава Гознака Аркадий Трачук в интервью РИА Новости.

"У нас сейчас идут эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов. Например, при выдаче биометрического паспорта, на странице с персональными данными информация заполняется при помощи лазера, который активирует материалы, которые есть внутри пленки", - сказал он.

Гознака возникла идея, можно ли использовать такие решения, например, в композитных материалах, продолжил он. Эксперименты уже прошли, они показали достаточно интересный результат, уточнил Трачук . "Думаю, что мы сможем довести проект до промышленного образца уже в пределах этого календарного года", - указал он.