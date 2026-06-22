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В Гознаке рассказали о новинках в области защиты паспортов - РИА Новости, 22.06.2026
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08:09 22.06.2026
В Гознаке рассказали о новинках в области защиты паспортов

Трачук: у Гознака идут эксперименты по использованию лазера для защиты паспортов

© РИА Новости / Константин МихальчевскийПаспорт РФ
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Паспорт РФ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гознак проводит эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов.
  • При помощи лазера заполняется информация на странице с персональными данными в биометрическом паспорте.
  • Гознак планирует довести проект до промышленного образца в пределах текущего календарного года.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сейчас у Гознака идут эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов - например, при помощи лазера заполняется информация на странице с персональными данными в биометрическом паспорте, рассказал глава Гознака Аркадий Трачук в интервью РИА Новости.
"У нас сейчас идут эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов. Например, при выдаче биометрического паспорта, на странице с персональными данными информация заполняется при помощи лазера, который активирует материалы, которые есть внутри пленки", - сказал он.
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У Гознака возникла идея, можно ли использовать такие решения, например, в композитных материалах, продолжил он. Эксперименты уже прошли, они показали достаточно интересный результат, уточнил Трачук. "Думаю, что мы сможем довести проект до промышленного образца уже в пределах этого календарного года", - указал он.
Если все получится, то появится еще один любопытный материал для выпуска, например, ID-карт, указал собеседник агентства.
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Аркадий ТрачукГознак
 
 
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