Глава Гознака Аркадий Трачук: цифровые паспорта не заменят бумажные

Миллионы россиян ежедневно держат в руках продукцию Гознака: паспорта, свидетельства о рождении, дипломы и другие важнейшие документы. Но первая ассоциация с Гознаком – это деньги. В интервью РИА Новости глава компании Аркадий Трачук рассказал о работе над совершенствованием защиты банкнот, интересе к наличным деньгам, цифровом рубле и биометрических паспортах. Беседовала Зульфия Хамитова.

– Ряд стран могут запретить россиянам въезд по паспортам без биометрии. Растет ли спрос на 10-летние паспорта на этом фоне?

– Мы готовы при необходимости выпустить паспорта в достаточно большом количестве, в этом смысле никаких ограничений нет. Здесь может возникнуть вопрос, связанный с ритмичностью поставок компонентов нашими поставщиками, например, поставщиками микросхем. Но на сегодня коллеги, которые поставляют нам микросхемы, полностью с задачей справляются. Поэтому каких-то рисков я здесь не вижу. Но и увеличения спроса мы не наблюдаем.

– Какие инновации в области защиты документов сейчас тестирует Гознак?

– У нас сейчас идут эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов. Например, при выдаче биометрического паспорта на странице с персональными данными информация заполняется при помощи лазера, который активирует материалы, которые есть внутри пленки. И у нас возникла идея, можно ли использовать такие решения, например, в композитных материалах. Эксперименты уже прошли, они показали достаточно интересный результат. Думаю, что мы сможем довести проект до промышленного образца уже в пределах этого календарного года. Если все получится, то появится еще один любопытный материал для выпуска, например, ID-карт. Такие карты можно будет использовать не только для решения государственных задач, но и в других целях.

– Как думаете, в перспективе ID-карты могут заменить бумажные паспорта?

– Если бы вы мне задали его лет десять назад, я бы сказал, что в этом есть насущная необходимость, и это надо делать. Сегодня совокупность IT-сервисов такова, что однозначной необходимости нет. С одной стороны, необходим первичный документ, и эту роль выполняет бумажный паспорт. С другой стороны, сегодня целый ряд функций выполняются уже в разного рода онлайн-инфраструктуре. По моему мнению, наличие более продвинутого документа было бы скорее полезным. Такой документ включал бы информацию, необходимую для перехода в электронный канал коммуникации, а не только визуальную информацию.

– Фиксируете ли вы возврат россиян к наличным деньгам?

– Я бы не сказал, что вижу фундаментальный возврат к наличным. Да, Банк России в последнее отмечал рост спроса на банкноты. Но, на мой взгляд, это естественные колебания. Возможно, они связаны со снижением процентных ставок в банках: кто-то предпочитает хранить деньги дома. Еще один фактор – рост расчетов наличными у бизнеса. Но в целом предположу, что мы вышли на плато безналичных расчетов.

– В декабре прошлого года вы отмечали, что Гознак работает над новыми элементами защиты купюр. Что уже сделано?

– Мы постоянно работаем над совершенствованием имеющихся элементов защиты и созданием новых. В этом бизнесе не бывает так, чтобы защитный элемент разрабатывался с нуля специально под готовящуюся новую банкноту. У нас есть научно-исследовательский институт, мы взаимодействуем с разными заказчиками, университетами, научными организациями, постоянно работают исследовательские группы, которые планомерно занимаются разработкой защитных технологий. Новые защитные признаки сначала опробуют на рекламных сувенирных банкнотах или на малых тиражах памятных банкнот. Только после этого их используют в многотиражных банкнотах – как для зарубежных заказчиков, так и для банкнот Банка России.

Сейчас у нас есть ряд новых, оригинальных, патентованных решений, которые позволяют уверенно говорить, что мы можем обеспечить весь комплекс, необходимый для надежной защиты банкнот. Традиционно фокусируем внимание на защитных нитях и способах их введения. Еще у нас есть много интересных решений среди оптически-переменных признаков, которые меняют изображение или цвет в зависимости от угла обзора. Некоторые из них использовались в обновленных купюрах номиналом в тысячу и пять тысяч рублей.

– Как вы относитесь к введению цифрового рубля и каким видите место Гознака в этом сегменте?

– Очень хороший и непростой вопрос для нас. С одной стороны, цифровой рубль, по определению Банка России являясь третьей формой национальной валюты, напрямую не конкурирует с другими формами. С другой стороны, он приведет к перераспределению использования безналичных и наличных. В связи с этим мы пока не можем оценить реальное влияние цифрового рубля, например, на объем заказываемых банкнот. С другой стороны, опыт и компетенции, которые накоплены у нас в сфере IT, информационной безопасности позволяют нам выработать подход и пытаться найти место в этой области. Сегодня мы видим два направления деятельности, в которых пытаемся двигаться.

– Что это за направления?

– Первое касается возможностей платформы цифрового рубля, которая позволяет заключать и реализовывать смарт-контракты. В свою очередь, Гознак отвечает за эксплуатацию и развитие ряда государственных информационных систем. В связи с этим мы видим потенциал внедрения в эти системы смарт-контрактов на платформе цифрового рубля.

В частности, есть идея предложить участникам государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК – ред.) использовать в их деятельности решения, основанные на технологии таких смарт-контрактов. Это должно помочь им сократить издержки, упростить бумажный документооборот и облегчить взаимодействие с государственной информационной системой. Идея еще в ранней стадии развития. Сейчас обсуждаем этот вопрос с регуляторами, с оператором ГИИС ДМДК, с участниками системы. Думаю, что в итоге здесь могут появиться интересные решения.

– А второе?

– Оно связано с самой платформой цифрового рубля, а именно – с услугой помощи в подключении к этой платформе. Поскольку Гознак – цифровая инфраструктурная компания, у нас есть возможность создать на базе собственных дата-центров точку подключения к платформе цифрового рубля по принципу "инфраструктура как сервис". Эта услуга может быть интересна малым и средним банкам, поскольку она сразу будет с них снимать все капиталоемкие задачи, связанные с разовым приобретением цифровой инфраструктуры и с обеспечением информационной безопасности, которые требуется решить для возможности подключения к платформе цифрового рубля.

Мы рассчитываем, что по завершению технической проработки, а также после снятия некоторых регуляторных вопросов мы сможем предложить рынку решение, которое позволит малым и средним банкам сократить затраты на внедрение цифрового рубля, по нашим оценкам, примерно в полтора-два раза на горизонте до трех-пяти лет.

– Какая экспортная продукция Гознака пользуется наибольшим спросом?

– Наш основной товар – банкноты. Тем не менее, есть спрос на банкнотную бумагу, монеты, некоторые IT-решения в сфере идентификационных систем, счетно-сортировальную технику. Но это все составляет меньшую долю, если сравнивать с банкнотами.

– Какую экспортную выручку ожидаете по итогам этого года?

– В прошлом году был достигнут максимальный за всю историю Гознака показатель по объему экспорта и в натуральных, и в стоимостных показателях. Выручка по экспорту за прошлый год достигла 17 миллиардов рублей, составив без малого треть от всей выручки предприятия. И это очень хороший показатель, превзойти который будет непросто на фоне укрепления курса рубля. Для нас это отдельный вызов. Будем стараться, но не будем забегать вперед и утверждать, что по итогам 2026 года мы превысим прошлогоднюю экспортную выручку.

– Планируете расширять географию поставок?