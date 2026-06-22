В Подмосковье иномарка въехала в четыре машины на обочине

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Toyota въехала в четыре легковых автомобиля, стоявшие на обочине дороги на 39-м километре Минского шоссе в Подмосковье, водитель иномарки погиб, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

"Сегодня примерно в 18:00 на 39-м километре Минского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки "Тойота", совершил наезд на четыре легковых автомобиля, стоящие на обочине дороги", - говорится в сообщении.