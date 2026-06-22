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В Подмосковье иномарка въехала в четыре машины на обочине - РИА Новости, 22.06.2026
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20:12 22.06.2026 (обновлено: 20:19 22.06.2026)
В Подмосковье иномарка въехала в четыре машины на обочине

В Подмосковье Toyota въехала в четыре машины на обочине

© Фото : Подмосковная полиция/MAXПоследствия ДТП на 39-м километре Минского шоссе в Московской области
Последствия ДТП на 39-м километре Минского шоссе в Московской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Подмосковная полиция/MAX
Последствия ДТП на 39-м километре Минского шоссе в Московской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 39-м километре Минского шоссе в Подмосковье Toyota въехала в четыре легковых автомобиля, стоявшие на обочине.
  • Водитель Toyota погиб на месте ДТП.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Toyota въехала в четыре легковых автомобиля, стоявшие на обочине дороги на 39-м километре Минского шоссе в Подмосковье, водитель иномарки погиб, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня примерно в 18:00 на 39-м километре Минского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки "Тойота", совершил наезд на четыре легковых автомобиля, стоящие на обочине дороги", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель Toyota погиб на месте.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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