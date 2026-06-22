В Москве в водоемах обнаружили тела двух мужчин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На севере Москвы в реке Грачевка обнаружено тело мужчины без видимых телесных повреждений.
- В реке Лихоборка на севере Москвы обнаружен труп еще одного мужчины, смерть обоих, предварительно, не носит криминальный характер.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружены в водоемах на севере Москвы, предварительно, их смерть не носит криминальный характер, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 21 июня из реки Грачевка на севере Москвы достали тело мужчины без видимых телесных повреждений. Позднее в реке Лихоборка, также на севере Москвы, был обнаружен труп другого мужчины.
"По предварительным данным, смерть и первого, и второго мужчины не носит криминальный характер. Проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.
В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли останки ребенка
16 ноября 2025, 12:38