В Москве в водоемах обнаружили тела двух мужчин

Краткий пересказ от РИА ИИ На севере Москвы в реке Грачевка обнаружено тело мужчины без видимых телесных повреждений.

В реке Лихоборка на севере Москвы обнаружен труп еще одного мужчины, смерть обоих, предварительно, не носит криминальный характер.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружены в водоемах на севере Москвы, предварительно, их смерть не носит криминальный характер, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 21 июня из реки Грачевка на севере Москвы достали тело мужчины без видимых телесных повреждений. Позднее в реке Лихоборка, также на севере Москвы, был обнаружен труп другого мужчины.