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В Москве в водоемах обнаружили тела двух мужчин - РИА Новости, 22.06.2026
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08:52 22.06.2026
В Москве в водоемах обнаружили тела двух мужчин

РИА Новости: на севере Москвы в водоемах обнаружили тела двух мужчин

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На севере Москвы в реке Грачевка обнаружено тело мужчины без видимых телесных повреждений.
  • В реке Лихоборка на севере Москвы обнаружен труп еще одного мужчины, смерть обоих, предварительно, не носит криминальный характер.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружены в водоемах на севере Москвы, предварительно, их смерть не носит криминальный характер, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 21 июня из реки Грачевка на севере Москвы достали тело мужчины без видимых телесных повреждений. Позднее в реке Лихоборка, также на севере Москвы, был обнаружен труп другого мужчины.
"По предварительным данным, смерть и первого, и второго мужчины не носит криминальный характер. Проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.
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