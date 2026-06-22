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Ташуев предсказал Марокко выход в полуфинал ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
16:42 22.06.2026 (обновлено: 17:05 22.06.2026)
Ташуев предсказал Марокко выход в полуфинал ЧМ-2026

Ташуев: сборная Марокко по футболу способна дойти до полуфинала ЧМ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСергей Ташуев
Сергей Ташуев - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сергей Ташуев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер красноярского "Енисея" Сергей Ташуев заявил, что сборная Марокко по футболу на чемпионате мира 2026 года способна дойти до полуфинальной стадии.
  • Он отметил, что марокканская сборная — креативная и быстрая команда,
  • Ташуев добавил, что в Марокко хорошо развивается футбол.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер красноярского "Енисея" Сергей Ташуев заявил РИА Новости, что сборная Марокко по футболу на чемпионате мира 2026 года способна дойти до полуфинальной стадии.
Сборная Марокко в двух стартовых турах группового этапа чемпионата мира сыграла вничью с бразильцами (1:1) и обыграла шотландцев (1:0). C четырьмя очками она занимает второе место в квартете, по дополнительным показателям уступая южноамериканцам. В третьем туре марокканцам предстоит сыграть с командой Гаити.
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"На групповом этапе нет явных фейерверков - сильные команды стараются доказывать. Вылет Турции - дело случая. Африканские команды хорошо себя чувствуют. Выделил бы сборную Марокко. По структуре игры и по стилистике очень интересная команда - креативная, быстрая. В Марокко хорошо развивается футбол, в прошлом году они выиграли молодежный чемпионат мира", - сказал Ташуев.
На чемпионате мира 2022 года сборная Марокко заняла четвертое место. Африканцы заняли первое место в группе с командами Хорватии (0:0), Бельгии (2:0) и Канады (2:1), после чего в плей-офф поочередно прошли испанцев (0:0, 3:0 - по пенальти) и португальцев (1:0). В полуфинале они уступили французам (0:2), а в матче за третье место - хорватам (1:2).
"Команда уже состоявшаяся, может дойти до самого верха - до полуфинала может дойти спокойно. Ничего удивительного в этом не будет", - отметил собеседник агентства.
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля.
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ФутболСпортМароккоЧМ по футболу 2026Сергей Ташуев
 
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