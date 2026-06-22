Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер красноярского "Енисея" Сергей Ташуев заявил, что сборная Марокко по футболу на чемпионате мира 2026 года способна дойти до полуфинальной стадии.

Он отметил, что марокканская сборная — креативная и быстрая команда,

Ташуев добавил, что в Марокко хорошо развивается футбол.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер красноярского "Енисея" Сергей Ташуев заявил РИА Новости, что сборная Марокко по футболу на чемпионате мира 2026 года способна дойти до полуфинальной стадии.

Сборная Марокко в двух стартовых турах группового этапа чемпионата мира сыграла вничью с бразильцами (1:1) и обыграла шотландцев (1:0). C четырьмя очками она занимает второе место в квартете, по дополнительным показателям уступая южноамериканцам. В третьем туре марокканцам предстоит сыграть с командой Гаити

"На групповом этапе нет явных фейерверков - сильные команды стараются доказывать. Вылет Турции - дело случая. Африканские команды хорошо себя чувствуют. Выделил бы сборную Марокко. По структуре игры и по стилистике очень интересная команда - креативная, быстрая. В Марокко хорошо развивается футбол, в прошлом году они выиграли молодежный чемпионат мира", - сказал Ташуев.

На чемпионате мира 2022 года сборная Марокко заняла четвертое место. Африканцы заняли первое место в группе с командами Хорватии (0:0), Бельгии (2:0) и Канады (2:1), после чего в плей-офф поочередно прошли испанцев (0:0, 3:0 - по пенальти) и португальцев (1:0). В полуфинале они уступили французам (0:2), а в матче за третье место - хорватам (1:2).

"Команда уже состоявшаяся, может дойти до самого верха - до полуфинала может дойти спокойно. Ничего удивительного в этом не будет", - отметил собеседник агентства.