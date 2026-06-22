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В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2026
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19:33 22.06.2026
В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"

В Ташкенте более 300 человек приняли участие в акции «Свеча памяти»

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более трехсот человек приняли участие в акции «Свеча памяти» в Ташкенте.
  • В акции приняли участие дипломаты, представители общественных организаций и жители Ташкента; мероприятие началось с минуты молчания, затем были зажжены пять тысяч свечей.
  • Инсталляция из зажженных свечей напомнила о подвиге жителей Ташкента во время Великой Отечественной войны.
ТАШКЕНТ, 22 июн – РИА Новости. Более трехсот человек приняли участие в понедельник в акции "Свеча памяти" в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы", передает корреспондент РИА Новости.
В разных странах мира 21 - 22 июня проходят памятные мероприятия с минутой молчания, приуроченные ко Дню памяти и скорби, 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. "Свеча памяти" проводится в столице Узбекистана уже шестой год.
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В акции приняли участие посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, посол Белоруссии в республике Александр Огородников, руководитель представительства Россотрудничества в республике Ирина Старосельская, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.
Участники акции - сотрудники Русского Дома в Ташкенте, активисты движения "Волонтеры Победы", жители и гости Ташкента начали акцию с минуты молчания. Затем были зажжены пять тысяч свечей, которые создали инсталляцию из силуэта поезда для эвакуированных в Узбекистан, фигуры женщины, прижимающей к себе детей, надписей "Ташкент" и "Помним".
"Инсталляция напомнила о подвиге жителей Ташкента, который стал настоящим городом милосердия, где дети, оставшиеся без родителей, обрели заботу, поддержку и новый дом", - заявила РИА Новости Старосельская. После создания инсталляции каждый из участников акции мог унести с собой частицу огня от зажженных свеч.
"Братские могилы" были установлены в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.
В Узбекистане в настоящее время проживают около 60 участников войны. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
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